02.12.2019, 16:33

CityBee: результаты превзошли ожидания. Впереди — новые модели и новые города


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CityBee: результаты превзошли ожидания. Впереди — новые модели и новые города
CityBeeCitybee

В первый месяц предоставления услуги каршеринга CityBee автомобилями воспользовались 8000 человек, совершив в общей сложности порядка 20 000 поездок. В среднем один автомобиль совершает по 4 поездки в день.

”Результаты первого месяца предоставления услуги каршеринга превысили все ожидания, доказав, что наша услуга востребована и ожидаема на рынке Эстонии. Количество пользователей легковых и грузовых автомобилей CityBee с каждым днем растет, и к нашей услуге решает прибегнуть все больше новых пользователей”, — пояснила руководитель CityBee в Эстонии Бритта-Лийза Айт.

25 октября фирма CityBee вывела на дороги Таллинна 135 легковых автомобилей Fiat 500, а спустя три недели к ним добавились 15 гибридных автомобилей Toyota Corolla. В первый месяц работы автомобилями воспользовались 8000 человек, половина из которых до этого не пользовалась услугами CityBee. Легковыми автомобилями в основном пользуются мужчины (75%) в возрасте 25-40 лет.

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В общей сложности все автомобили совершили около 20 000 поездок, то есть каждый автомобиль в среднем использовался по четыре раза в день. ”В Таллинне легковые автомобили CityBee ”прижились” значительно быстрее, чем в Риге или Вильнюсе. Если в Таллинне один автомобиль совершает в среднем по 4 поездки в день, то в Риге — по 3 поездки, а в Вильнюсе — по 6. С учетом численности населения Таллинна — это замечательный результат”, — сказала Айт

Поездки чаще всего начинались от Канутиаэд, Теллискиви, торговых центров Mustika и Solaris, Полицейского сада и ТТУ. Средний срок аренды составляет один час, в течение которого преодолевается 11 километров. ”Из этого мы можем сделать вывод, что автомобили используются не только для поездки из пункта ”А” в пункт ”Б”, но и для повседневных дел. Например, для того чтобы съездить в магазин или на рабочую встречу”, — описывает Айт, добавляя, что общий пробег всех автомобилей составил 213 238 километров, это как пять раз обогнуть земной шар.

Руководитель эстонского подразделения CityBee добавила, что поскольку услуга была хорошо принята на рынке Эстонии, то теперь предприятие занимается поиском новых возможностей расширения спектра услуг. ”В будущем мы хотим обязательно расширить автопарк за счет новых моделей и вывести на рынок еще больше гибридных автомобилей и электромобилей, а при возможности и расширить зону покрытия услуги, включив в нее другие города”, — сказала Айт.

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