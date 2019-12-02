CityBee: результаты превзошли ожидания. Впереди — новые модели и новые города

Поездки чаще всего начинались от Канутиаэд, Теллискиви, торговых центров Mustika и Solaris, Полицейского сада и ТТУ. Средний срок аренды составляет один час, в течение которого преодолевается 11 километров. ”Из этого мы можем сделать вывод, что автомобили используются не только для поездки из пункта ”А” в пункт ”Б”, но и для повседневных дел. Например, для того чтобы съездить в магазин или на рабочую встречу”, — описывает Айт, добавляя, что общий пробег всех автомобилей составил 213 238 километров, это как пять раз обогнуть земной шар.
Руководитель эстонского подразделения CityBee добавила, что поскольку услуга была хорошо принята на рынке Эстонии, то теперь предприятие занимается поиском новых возможностей расширения спектра услуг. ”В будущем мы хотим обязательно расширить автопарк за счет новых моделей и вывести на рынок еще больше гибридных автомобилей и электромобилей, а при возможности и расширить зону покрытия услуги, включив в нее другие города”, — сказала Айт.
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