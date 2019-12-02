CityBee: результаты превзошли ожидания. Впереди — новые модели и новые города

”Результаты первого месяца предоставления услуги каршеринга превысили все ожидания, доказав, что наша услуга востребована и ожидаема на рынке Эстонии. Количество пользователей легковых и грузовых автомобилей CityBee с каждым днем растет, и к нашей услуге решает прибегнуть все больше новых пользователей”, — пояснила руководитель CityBee в Эстонии Бритта-Лийза Айт.

25 октября фирма CityBee вывела на дороги Таллинна 135 легковых автомобилей Fiat 500, а спустя три недели к ним добавились 15 гибридных автомобилей Toyota Corolla. В первый месяц работы автомобилями воспользовались 8000 человек, половина из которых до этого не пользовалась услугами CityBee. Легковыми автомобилями в основном пользуются мужчины (75%) в возрасте 25-40 лет.

В общей сложности все автомобили совершили около 20 000 поездок, то есть каждый автомобиль в среднем использовался по четыре раза в день. ”В Таллинне легковые автомобили CityBee ”прижились” значительно быстрее, чем в Риге или Вильнюсе. Если в Таллинне один автомобиль совершает в среднем по 4 поездки в день, то в Риге — по 3 поездки, а в Вильнюсе — по 6. С учетом численности населения Таллинна — это замечательный результат”, — сказала Айт