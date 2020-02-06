CityBee привезет в Эстонию еще около 200 автомобилей

”Количество пользователей автомобилей и фургонов CityBee растет день ото дня, поэтому мы решили привезти в Эстонию еще больше автомобилей, чтобы обеспечить доступность свободных транспортных средств для всех заинтересованных в наших услугах”, — сказала Бритта-Лийза Айт, руководитель CityBee Eesti. Она добавила, что число регулярных, т. е. еженедельных, пользователей, уже сейчас превышает 11 000 человек.

В настоящее время на улицах Таллинна и в ближайших к нему волостях предлагается 241 транспортное средство CityBee, 206 из которых — легковые автомобили. На выбор предлагаются легковые автомобили и с механической, и с автоматической коробкой передач, а также гибридные транспортные средства, и в будущем планируется предлагать электромобили. Руководитель CityBee Eesti отметила, что хотя к концу года в Эстонии будет свыше 400 легковых автомобилей, в настоящее время еще рано говорить, какие модели автомобилей будут добавлены в предлагаемый ассортимент.

”Привозимые в Эстонию марки и модели легковых автомобилей зависят во многом от предпочтений наших клиентов, но, конечно, мы желаем привозить все больше транспортных средств с автоматической коробкой передач и гибридных транспортных средств”, — пояснила Айт. Она добавила, что все легковые автомобили CityBee — новые, т. е. это транспортные средства, которые были в эксплуатации максимум один год.