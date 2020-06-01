01.06.2020, 16:47
Citybee подняла цены на аренду автомобилей
Предлагающая услугу аренды автомобилей фирма Citybee сообщила своим клиентам, что поднимает цены.
Предлагающая услугу аренды автомобилей фирма Citybee сообщила своим клиентам, что поднимает цены.
Citybee понизила цены на время чрезвычайного положения, но теперь сообщила о том, что цены вновь повышаются с нормализацией ситуации. Цены не только возвращаются к предыдущему уровню, но цена за 1 километр повышается еще на 1 цент.
По самой низкой цене по-прежнему можно взять в аренду модели Fiat 500, при аренде которых каждая минута стоит 15 центов и каждый километр 18 центов.
Аренда более крупных автомобилей стоит 19 центов за минуту и 20 центов за километр.
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