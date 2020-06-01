Citybee подняла цены на аренду автомобилей

Citybee понизила цены на время чрезвычайного положения, но теперь сообщила о том, что цены вновь повышаются с нормализацией ситуации. Цены не только возвращаются к предыдущему уровню, но цена за 1 километр повышается еще на 1 цент.

По самой низкой цене по-прежнему можно взять в аренду модели Fiat 500, при аренде которых каждая минута стоит 15 центов и каждый километр 18 центов.

Аренда более крупных автомобилей стоит 19 центов за минуту и 20 центов за километр.