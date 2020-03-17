17.03.2020, 14:01

CityBee начал ежедневную дезинфекцию автомобилей, чтобы предотвратить распространение вируса


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Citybee autorenditeenuse avaüritus
Citybee autorenditeenuse avaüritusFoto: Madis Veltman

В связи с введённым в Эстонии чрезвычайным положением и широким распространением вируса COVID-19 предприятие CityBee, предлагающее услуги проката транспортных средств (каршеринга), начало проводить ежедневную дезинфекцию транспортных средств. Кроме того, автомобили будут снабжаться дезинфицирующими средствами, дезинфицирующими салфетками и одноразовыми резиновыми перчатками.

По словам руководителя CityBee Eesti Бритты-Лийзы Айт, многие граждане предпочитают сейчас вместо общественного транспорта пользоваться шеринговой платформой, поскольку это самое эффективное транспортное средство, чтобы избежать вируса.

”Для CityBee важно, чтобы у человека сохранялась возможность перемещаться безопасно даже в ситуации, когда перемещение ограничено. Шеринг транспортных средств — это альтернатива общественному транспорту, поскольку в этом случае уменьшается число контактов с другими людьми и таким образом снижается вероятность заражения”, — сказала Айт.

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Предлагая свою услугу, предприятие CityBee следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса, и, соответственно, предприняло необходимые для этого средства безопасности.

”Мы учли предупреждения экспертов и в дополнение к обычной уборке салонов автомобилей занимаемся активно также и дезинфекцией транспортных средств”, — пояснила руководитель CityBee Eesti. Все 286 транспортных средств дезинфицируются ежедневно. Ввиду большого количества транспортных средства их уборка производится поэтапно, начиная с наиболее используемых транспортных средств.

Бритта-Лийза Айт подтвердила, что все автомобили будут снабжены дезинфицирующими средствами, дезинфицирующими салфетками и одноразовыми резиновыми перчатками, чтобы избежать распространения вируса и обеспечить безопасное пользование услугой.

”В связи с коронавирусом есть много вопросов и неуверенности, но принятие данных мер необходимо. Мы должны обеспечить безопасность клиентов и возможность пользоваться нашими транспортными средствами”, — подтвердила Айт.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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