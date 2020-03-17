CityBee начал ежедневную дезинфекцию автомобилей, чтобы предотвратить распространение вируса

По словам руководителя CityBee Eesti Бритты-Лийзы Айт, многие граждане предпочитают сейчас вместо общественного транспорта пользоваться шеринговой платформой, поскольку это самое эффективное транспортное средство, чтобы избежать вируса.

”Для CityBee важно, чтобы у человека сохранялась возможность перемещаться безопасно даже в ситуации, когда перемещение ограничено. Шеринг транспортных средств — это альтернатива общественному транспорту, поскольку в этом случае уменьшается число контактов с другими людьми и таким образом снижается вероятность заражения”, — сказала Айт.

Предлагая свою услугу, предприятие CityBee следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса, и, соответственно, предприняло необходимые для этого средства безопасности.

”Мы учли предупреждения экспертов и в дополнение к обычной уборке салонов автомобилей занимаемся активно также и дезинфекцией транспортных средств”, — пояснила руководитель CityBee Eesti. Все 286 транспортных средств дезинфицируются ежедневно. Ввиду большого количества транспортных средства их уборка производится поэтапно, начиная с наиболее используемых транспортных средств.

Бритта-Лийза Айт подтвердила, что все автомобили будут снабжены дезинфицирующими средствами, дезинфицирующими салфетками и одноразовыми резиновыми перчатками, чтобы избежать распространения вируса и обеспечить безопасное пользование услугой.