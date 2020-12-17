Circle K увеличила скидки на топливо к Рождеству, Neste и Olerex присоединилbсь к снижению цен(25)
С сегодняшнего дня, 17 декабря, до 3 января для всех членов Circle K EXTRA Club цены на топливо milesPLUS со скидкой -10 ц/л, сообщает предприятие.
С сегодняшнего дня, 17 декабря, до 3 января для всех членов Circle K EXTRA Club цены на топливо milesPLUS со скидкой -10 ц/л, сообщает предприятие.
”Хотя в этом году Рождество будет отмечаться иначе — в Эстонии не будут так часто ходить друг к другу в гости члены семьи, для Circle K важно предлагать недорогой способ передвижения своим клиентам, которые хотят в Рождество или на школьных каникулах посетить свой дом в деревне или какое-либо живописное природное место. Поэтому до конца года все виды топлива milesPLUS для членов EXTRA Club предлагаются на 10 центов дешевле”, — пояснил руководитель по ценообразованию цен на моторное топливо Circle K Eesti AS Индрек Сасси.
Таким образом топливо на Circle K теперь стоит столько (для членов EXTRA Club прибавляется также скидка в 10 центов):
Сегодня, 17 декабря, компания Neste снизила цены на все виды топлива на 10 центов за литр. Более низкая цена будет действовать на заправках по всей Эстонии до 3 января 2021 года.
Новые цены на топливо на заправочных станциях Neste:
”В рождественский период мы предлагаем клиентам качественное топливо по более низкой цене. Зимнее топливо Neste подходит для использования при минусовых температурах, хорошо хранится и экологично. Дизельное топливо Neste Futura обладает морозоустойчивостью до -32 градусов, а Neste Pro Diesel выдерживает до -37 градусов. Кроме того, на заправках Neste есть колонки с жидкостью для стеклоомывателя: мы предлагаем зимний стеклоомыватель Neste City Voltera Pro с морозостойкостью до -20 градусов”, — рассказал руководитель по маркетингу и коммуникациям Neste Eesti Ристо Сюллусте.
Нынешней нестабильной зимой, когда температура то плюсовая, то минусовая, топливный бак автомобиля стоит держать полным. ”Зимой гараж защищает автомобиль от холода и влажности, но ради поддержания бесперебойной работы мотора пользующимся гаражами автовладельцам стоит следить за тем, чтобы в сильные морозы топливный бак машины был заполнен”, — отметил Сюллусте.
Разница в температуре между теплым гаражом и улицей, где стоит трескучий мороз, очень велика. При быстром перемещении из холода в тепло и наоборот из находящегося в топливном баке воздуха может образоваться конденсат, который, попадая в топливо, приводит к проблемам в двигателе.
”Появления в топливном баке конденсата можно избежать, заправляя бак доверху. Если бак полон лишь наполовину, при быстром перепаде температур возникновение конденсата весьма вероятно. Зимой лучше всегда ездить с полным баком — это полезно для ”здоровья” двигателя. На заправке также необходимо следить за тем, чтобы снег и лед с кузова машины не попали в топливный бак. Таким образом вода тоже может попасть в топливо и вызвать проблемы с мотором”, — пояснил Сюллусте.
Сеть заправок Olerex понизила цены на бензин на 10 центов. Сейчас действуют следующие цены:
• бензин 95 - 1,149
• бензин 98 - 1,199
• дизель - 0,979
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