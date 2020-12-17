Circle K увеличила скидки на топливо к Рождеству, Neste и Olerex присоединилbсь к снижению цен

”Хотя в этом году Рождество будет отмечаться иначе — в Эстонии не будут так часто ходить друг к другу в гости члены семьи, для Circle K важно предлагать недорогой способ передвижения своим клиентам, которые хотят в Рождество или на школьных каникулах посетить свой дом в деревне или какое-либо живописное природное место. Поэтому до конца года все виды топлива milesPLUS для членов EXTRA Club предлагаются на 10 центов дешевле”, — пояснил руководитель по ценообразованию цен на моторное топливо Circle K Eesti AS Индрек Сасси.

Таким образом топливо на Circle K теперь стоит столько (для членов EXTRA Club прибавляется также скидка в 10 центов):

95 miles — 1,149

95 miles PLUS — 1,189

98 miles PLUS — 1,199

D miles — 0,979

D miles PLUS — 1,049

Neste не осталась в стороне

Сегодня, 17 декабря, компания Neste снизила цены на все виды топлива на 10 центов за литр. Более низкая цена будет действовать на заправках по всей Эстонии до 3 января 2021 года.

Новые цены на топливо на заправочных станциях Neste:

Бензин 95 — 1,149

Бензин 98 — 1,199

Дизельное топливо D — 0,979

Pro Diesel — 1,059

”В рождественский период мы предлагаем клиентам качественное топливо по более низкой цене. Зимнее топливо Neste подходит для использования при минусовых температурах, хорошо хранится и экологично. Дизельное топливо Neste Futura обладает морозоустойчивостью до -32 градусов, а Neste Pro Diesel выдерживает до -37 градусов. Кроме того, на заправках Neste есть колонки с жидкостью для стеклоомывателя: мы предлагаем зимний стеклоомыватель Neste City Voltera Pro с морозостойкостью до -20 градусов”, — рассказал руководитель по маркетингу и коммуникациям Neste Eesti Ристо Сюллусте.

Нынешней нестабильной зимой, когда температура то плюсовая, то минусовая, топливный бак автомобиля стоит держать полным. ”Зимой гараж защищает автомобиль от холода и влажности, но ради поддержания бесперебойной работы мотора пользующимся гаражами автовладельцам стоит следить за тем, чтобы в сильные морозы топливный бак машины был заполнен”, — отметил Сюллусте.