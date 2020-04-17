Circle K снизила цены на дизельное топливо

”В связи с чрезвычайным положением в конце марта и начале апреля среди частных потребителей наблюдалось снижение спроса на бензин, теперь спад сказался и на закупочных ценах на дизельное топливо”, — сказал руководитель по ценообразованию Circle K Индрес Сасси.

”Пандемия коронавируса вызвала значительный спад цен на нефть, который наблюдается с середины марта. При этом в то же время, когда добыча нефти продолжается и рынок перенасыщен сырьем, спрос на моторное топливо тоже заметно снижается”.

Цены на топливных заправках Circle K:

бензин 95 miles 1,199 €/л;

дизель D miles 1,199 €/л;

LPG 0,599 €/л.

С начала 2020-го года розничные цены на дизельное топливо на заправочных станциях Circle K снизились на 25 центов за литр. После вступления в силу утвержденного парламентом дополнительного бюджета, розничная стоимость дизельного топлива понизится еще на 14,5 центов за литр за счет временного снижения акциза. В таком случае конечная стоимость составит 1,054 евро за литр вместо нынешних 1,199 евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.