В четверг, 16 апреля, в 13.30 топливная сеть Circle K снизила цены на дизельное топливо на всех своих автозаправках до 1,199 евро за литр, в связи с тем, что начавшееся в марте снижение закупочных цен наконец сказалось и на стоимости дизеля, сообщает фирма.
”В связи с чрезвычайным положением в конце марта и начале апреля среди частных потребителей наблюдалось снижение спроса на бензин, теперь спад сказался и на закупочных ценах на дизельное топливо”, — сказал руководитель по ценообразованию Circle K Индрес Сасси.
”Пандемия коронавируса вызвала значительный спад цен на нефть, который наблюдается с середины марта. При этом в то же время, когда добыча нефти продолжается и рынок перенасыщен сырьем, спрос на моторное топливо тоже заметно снижается”.
Цены на топливных заправках Circle K:
бензин 95 miles 1,199 €/л;
дизель D miles 1,199 €/л;
LPG 0,599 €/л.
С начала 2020-го года розничные цены на дизельное топливо на заправочных станциях Circle K снизились на 25 центов за литр. После вступления в силу утвержденного парламентом дополнительного бюджета, розничная стоимость дизельного топлива понизится еще на 14,5 центов за литр за счет временного снижения акциза. В таком случае конечная стоимость составит 1,054 евро за литр вместо нынешних 1,199 евро.
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