Circle K признает: рост зарплат бьет по прибыли

В завершившемся в конце апреля экономическом году доходы от основной деятельности составили 318,5 млн евро, увеличившись за год на 11 процентов. Но прибыль по сравнению с предыдущим годом сократилась с 12 миллионов до 10 миллионов евро.

В отчете отмечается, что обусловленный ситуацией на рынке труда рост расходов на рабочую силу является основной причиной, почему несмотря на рост оборота прибыль не выросла. Расходы на рабочую силу повысились почти на два миллиона - с 12,8 млн до 14,5 млн.

Руководитель сети Кай Реало неоднократно говорила о проблемах с рабочей силой в данном секторе, недавно она констатировала в газете Äripäev, что у них есть станции, где и на зарплату в 1000 евро никого не найти, так как до них трудно добираться: общественный транспорт туда не ходит, а автомобилей у молодежи нет.

По словам Реало, проблемой является не только дефицит рабочей силы, но и общее понимание, какие работы престижны, а какие нет. "Мы хотим, чтобы человек нас обслуживал, но в то же время относимся с обслуживающему персоналу часто с пренебрежением. Думаю, что рост зарплат несет с собой и более уважительное отношение к труду человека", - говорит Реало.

"Мы сравнялись с остальным миром в цене на товары, впереди - уравнивание в уровне цен на услуги", - сказала она.