Circle K предлагает всем сотрудникам скорой помощи бесплатный кофе

”Бригады скорой помощи в сложившейся чрезвычайной ситуации работают с очень большой нагрузкой, дежурят долгие смены и выполняют бесценную, героическую работу. Для того, чтобы хоть немного облегчить их напряженные рабочие часы и предложить глоток бодрости в момент отдыха, мы предлагаем всем сотрудникам скорой помощи в форме бесплатный кофе или иной горячий напиток на всех станциях обслуживания Circle K по всей Эстонии”, — сказала директор по торговле Circle K Eesti AS Диана Вейгель.

Бесплатный кофе и другие горячие напитки предлагаются сотрудникам скорой помощи на станциях Circle K начиная с пятницы, 20 марта, и до конца апреля. В магазинах Circle K также уже много лет действует ”предложение для героев”, по которому сотрудники оперативных служб (полиция, пожарные и спасатели) в форменной одежде, посещая станцию обслуживания получают горячие напитки на 50 процентов дешевле, а еду — на 20 процентов дешевле. ”Эти скидки по-прежнему действуют для работников оперативных служб, поскольку они являются нашими героями”, — добавила Диана Вейгель.

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