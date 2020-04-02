Circle K: мы снизим цены на топливо сразу после вступления в силу решения Рийгикогу

”Моторное топливо хранится на акцизных складах, поэтому прежним акцизом облагается только то топливо, которое в момент изменения налога находится непосредственно в баках заправочных станций. Это означает, что мы как продавцы топлива сможем отреагировать на понижение акциза очень быстро”, — подтвердила генеральный директор Circle K Кай Реало.

Утверждается, что правительство планирует снизить налоги на дизельное топливо для облегчения выхода из экономического кризиса. Поскольку дополнительный бюджет будет представлен в Рийгикогу только сегодня, на данный момент пока непонятно, насколько планируют понизить акциз и когда вступит в силу новая ставка.

”Без сомнения, снижение акциза положительно скажется как на транспортных компаниях, так и, по сути, на всех жителях Эстонии, поскольку стоимость топлива влияет на цену практически всех товаров и услуг. Мы готовы сразу же понизить цену на топливо на разницу акцизной ставки, и чем раньше это случится, тем лучше”, — подтвердила Реало.

Если правительство снизит акциз до уровня налоговой ставки, действовавшей в Латвии в 2019-м году, это будет означать, что по розничным ценам, включая НДС, литр дизельного топлива подешевеет на 14,5 центов.

Много дискуссий было вокруг вопроса, возможно ли в Эстонии снижение цены на литр моторного топлива до 1 евро, и если да, то в какой срок.