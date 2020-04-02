02.04.2020, 09:08

Circle K: мы снизим цены на топливо сразу после вступления в силу решения Рийгикогу

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Circle K: мы снизим цены на топливо сразу после вступления в силу решения Рийгикогу
Foto: Anni Õnneleid

Компания Circle K снизит цены на топливо на своих заправках сразу же после того, как вступит в силу принятое Рийгикогу решение о снижении акциза на дизельное топливо.

”Моторное топливо хранится на акцизных складах, поэтому прежним акцизом облагается только то топливо, которое в момент изменения налога находится непосредственно в баках заправочных станций. Это означает, что мы как продавцы топлива сможем отреагировать на понижение акциза очень быстро”, — подтвердила генеральный директор Circle K Кай Реало.

Утверждается, что правительство планирует снизить налоги на дизельное топливо для облегчения выхода из экономического кризиса. Поскольку дополнительный бюджет будет представлен в Рийгикогу только сегодня, на данный момент пока непонятно, насколько планируют понизить акциз и когда вступит в силу новая ставка.

”Без сомнения, снижение акциза положительно скажется как на транспортных компаниях, так и, по сути, на всех жителях Эстонии, поскольку стоимость топлива влияет на цену практически всех товаров и услуг. Мы готовы сразу же понизить цену на топливо на разницу акцизной ставки, и чем раньше это случится, тем лучше”, — подтвердила Реало.

Если правительство снизит акциз до уровня налоговой ставки, действовавшей в Латвии в 2019-м году, это будет означать, что по розничным ценам, включая НДС, литр дизельного топлива подешевеет на 14,5 центов.

Много дискуссий было вокруг вопроса, возможно ли в Эстонии снижение цены на литр моторного топлива до 1 евро, и если да, то в какой срок.

”Если взять за основу акциз, действовавший в Латвии в прошлом году, то даже при сегодняшних ценах на мировом рынке розничная цена дизельного топлива не опустится до 1 евро”, — сказала Реало. ”Для того, чтобы при дальнейшем снижении цен на мировом рынке стоимость дизельного топлива в Эстонии составила 0,999 евро, необходимо уменьшить налоговую ставку хотя бы до уровня Литвы”.

В настоящее время говорят о снижении акцизного налога только на наиболее распространенное транспортное топливо — дизель. Эта мера рассчитана в первую очередь на восстановление экономики и повышение конкурентоспособности эстонских компаний после кризиса. О включении в пакет антикризисных мер снижения акцизного налога на бензин, которому отдают предпочтение частные потребители, пока не говорилось.

”К сожалению, планируемое в настоящее время снижение акциза не затронет большинство частных клиентов. Придется смириться с ситуацией, знакомой множеству европейских стран, где разница между ценами на бензин и дизельное топливо весьма ощутима”, — добавила Реало.

Благодаря помощи логистическим и транспортным компаниям, частные клиенты могут быть уверены в том, что необходимые им продукты и услуги будут вскоре доступны по более низкой цене. Чем раньше будет снижен акциз на дизельное топливо, тем больше пользы это принесет всем сторонам, и в первую очередь экономике Эстонии.

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