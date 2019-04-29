Circle K Eesti обеспечит работой более 250 сезонных работников

”Мы предлагаем несовершеннолетним заработать летом на карманные расходы и получить первый опыт на рынке труда при поддержке замечательных коллективов наших различных станций”, — добавила Алтметс. Основная работа дружинников будет заключаться в помощи продавцам и персоналу обслуживания, например, при раскладывании товаров на полках и содержании станций в порядке.
Все сезонные сотрудники и дружинники пройдут необходимое обучение, чтобы быстро и плавно влиться в рабочий процесс. ”При желании самые прилежные сезонные помощники смогут продолжить работу в нашей организации и по прошествии лета, мы также предлагаем различные возможности роста и развития внутри предприятия”, — отметила Алтметс.
По словам Алтметс, работа на станциях обслуживания Circle K очень разнообразна, благодаря чему в самом начале карьеры она может стать отличным трамплином для дальнейшей трудовой деятельности.
”Прошлые годы показали, что и сезонные рабочие, и дружинники высоко ценят возможность работать у нас: многие из них остаются в наших рядах уже на постоянной основе и по окончании лета, а многие — возвращаются к нам каждое лето снова и снова. Опыт, приобретаемый в известной международной организации, помогает молодежи в дальнейшем трудоустройстве, поскольку на эстонском рынке труда опыт работы в Circle K — это большой плюс в CV любого человека”, — добавила Алтметс.
Circle K Eesti AS — одна из крупнейших эстонских компаний по розничной продаже моторного топлива, владеющая и оперирующая 59 станциями полного обслуживания, 17 автоматическими станциями и одним мини-маркетом. На предприятии работает около 700 человек, большинство из которых является сотрудниками станций обслуживания. Circle K Eesti AS входит в международный концерн канадского происхождения Alimentation CoucheTard.