29.04.2019, 18:25

Circle K Eesti обеспечит работой более 250 сезонных работников


rus.delfi.ee
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Circle K Eesti обеспечит работой более 250 сезонных работников
Foto: Anni Õnneleid

Компания Circle K Eesti AS, оперирующая по всей Эстонии станциями обслуживания и мини-маркетами, запустила кампанию по найму сезонной рабочей силы, в ходе которой на станции на летний сезон будет принято около 100 сотрудников обслуживания. Помимо этого предприятие предложит работу помощника обслуживающего персонала около 150 школьным дружинникам.

По словам директора по персоналу Circle K Eesti AS Урсулы Алтметс, летние месяцы на станциях обслуживания по всей Эстонии — самая горячая пора в году, когда люди проводят больше времени в поездках и чаще останавливаются на станциях обслуживания.

”В этом году нам нужны сезонные помощники по всей Эстонии и до конца мая мы проводим кампанию по найму с целью принять на летнюю работу 100 сезонных сотрудников на должность продавца и помощника обслуживающего персонала, — пояснила Урсула Алтметс. — Мы предлагаем своим сезонным работникам твердую зарплату, начинающуюся с 800 евро, и в дополнение — возможность заработать надбавку. Мы также гибко подходим к составлению рабочих графиков, чтобы отвечать потребностям работников в комбинировании труда, учебы и личной жизни”.

Традиционно Circle K Eesti продолжает сотрудничество и со школьными дружинами, при посредничестве которых на станциях Circle K в Таллинне, Тарту и Пярну получат летнюю работу до 150 несовершеннолетних школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

”Мы предлагаем несовершеннолетним заработать летом на карманные расходы и получить первый опыт на рынке труда при поддержке замечательных коллективов наших различных станций”, — добавила Алтметс. Основная работа дружинников будет заключаться в помощи продавцам и персоналу обслуживания, например, при раскладывании товаров на полках и содержании станций в порядке.

Все сезонные сотрудники и дружинники пройдут необходимое обучение, чтобы быстро и плавно влиться в рабочий процесс. ”При желании самые прилежные сезонные помощники смогут продолжить работу в нашей организации и по прошествии лета, мы также предлагаем различные возможности роста и развития внутри предприятия”, — отметила Алтметс.

По словам Алтметс, работа на станциях обслуживания Circle K очень разнообразна, благодаря чему в самом начале карьеры она может стать отличным трамплином для дальнейшей трудовой деятельности.

”Прошлые годы показали, что и сезонные рабочие, и дружинники высоко ценят возможность работать у нас: многие из них остаются в наших рядах уже на постоянной основе и по окончании лета, а многие — возвращаются к нам каждое лето снова и снова. Опыт, приобретаемый в известной международной организации, помогает молодежи в дальнейшем трудоустройстве, поскольку на эстонском рынке труда опыт работы в Circle K — это большой плюс в CV любого человека”, — добавила Алтметс.

Circle K Eesti AS — одна из крупнейших эстонских компаний по розничной продаже моторного топлива, владеющая и оперирующая 59 станциями полного обслуживания, 17 автоматическими станциями и одним мини-маркетом. На предприятии работает около 700 человек, большинство из которых является сотрудниками станций обслуживания. Circle K Eesti AS входит в международный концерн канадского происхождения Alimentation CoucheTard.

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