Circle K Eesti обеспечит работой более 250 сезонных работников

По словам директора по персоналу Circle K Eesti AS Урсулы Алтметс, летние месяцы на станциях обслуживания по всей Эстонии — самая горячая пора в году, когда люди проводят больше времени в поездках и чаще останавливаются на станциях обслуживания.

”В этом году нам нужны сезонные помощники по всей Эстонии и до конца мая мы проводим кампанию по найму с целью принять на летнюю работу 100 сезонных сотрудников на должность продавца и помощника обслуживающего персонала, — пояснила Урсула Алтметс. — Мы предлагаем своим сезонным работникам твердую зарплату, начинающуюся с 800 евро, и в дополнение — возможность заработать надбавку. Мы также гибко подходим к составлению рабочих графиков, чтобы отвечать потребностям работников в комбинировании труда, учебы и личной жизни”.

Традиционно Circle K Eesti продолжает сотрудничество и со школьными дружинами, при посредничестве которых на станциях Circle K в Таллинне, Тарту и Пярну получат летнюю работу до 150 несовершеннолетних школьников в возрасте от 14 до 18 лет.