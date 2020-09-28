Цифровые ”тигры” стран Балтии — малые предприятия Литвы

Согласно проведенному в июле опросу, 57% литовских, 49% латвийских и 46% эстонских предприятий считают цифровизацию важной. В прошлогоднем опросе это мнение разделяли 55% предприятий в Эстонии, 51% в Литве и 47% в Латвии, так что в Эстонии этот показатель несколько снизился, а в Литве вырос.

Как и можно было ожидать, в Эстонии цифровизацию считают наиболее важной в области информации и коммуникации (81%), за ней следуют сферы финансовых услуг и страхования (58%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (54%). В секторе недвижимости цифровизацию считают важным процессом 32% респондентов, а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 30% респондентов.

”Очевидно, что возможности и потребности разных секторов в цифровизации различны, и ведущая роль сектора информации и коммуникации здесь не удивительна. Не удивительно также, что цифровые каналы менее распространены в сельскохозяйственных предприятиях, где их внедрение — более длительный процесс, и для применения технологий ищут все больше и больше возможностей. Для поддержания конкурентоспособности МСП в каждом секторе важно задуматься о том, как модернизировать свою деятельность с помощью цифровизации”, — сказал Айнар Леппянен, член правления и руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Pank.

Весенние ограничения увеличили онлайн-продажи



27% эстонских МСП, участвовавших в опросе, заявили, что их продукты и услуги доступны в интернете, и доля этих предприятий оставалась стабильной в течение последних нескольких лет. В Латвии возможности онлайн-продаж имеют 20% МСП, а вот в Литве этот показатель вырос за последние несколько лет на 10 процентных пунктов, достигнув 32%.

В то же время в Эстонии торговлю через интернет ведут 50% респондентов в сфере информации и коммуникации и 45% в секторе торговли, 12% в сфере административных и вспомогательных услуг и 10% в сельском хозяйстве.

Коронакризис явно расширил масштабы э-торговли: если до этого на онлайн-продажи приходилось 22% от общего оборота эстонских предприятий (более 70%), то в июле 2020 года этот показатель составлял уже 32%.