25.08.2019, 16:10

Чудесное преображение. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”


Греэте Пальмисте
Греэте Пальмисте
EST
Чудесное преображение. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”
PALDISKILE OMANE VAADE: Surnuaed ja Alexela õlimahutid haudade taustal.Foto: Madis Veltman

Город Палдиски разительно изменился, превратившись из призрака в магнит для многомиллионных инвестиций, пишет Eesti Ekpress.

После выхода российских войск в 1994 году в Палдиски остались разваливающиеся ”панельки”, опасные отходы на дне моря и напуганные люди. Мэрия города всерьез взялась за освещение всего семь лет тому назад. Помощник старейшины волости Ляэне-Харью Эрки Рубен говорит, что раньше заняться этим возможности не было, поскольку имелось большое количество других более срочных проблем.

В августе 2019 года в Палдиски в погоне за специфическими впечатлениями прибыла группа туристов из Германии и была разочарована. Где ужасы советского времени? Где город-призрак? По сравнению с 90-ми Палдиски сильно изменился, хотя среди других регионов Харьюмаа пока продолжает оставаться своего рода изгоем. Количество жителей не превышает 4000 человек, однако в последнее время в прессе то и дело мелькают новости о больших инвестициях и проектах.

Так, недавно Delfi писал о планах группы бизнесменов построить в Палдиски новую гидроэлектростанцию. Несколько недель назад стало известно и о том, что стороны ведут переговоры по строительству в городе крупнейшего в Европе метанолового завода. Здесь зарегистрировано более 150 предприятий, действуют три промышленных парка, завод Tiki Treiler, завод по производству рыбной муки, имеется сильное товарищество по траулерному рыболовству, ожидается появление LNG-терминала. В Южном порту ведутся работы по углублению, товарооборот потихоньку растет. В случае реализации проектов Rail Baltic и Таллиннской окружной дороги портам Палдиски также будет где разгуляться.

Руководители проекта гидроэлектростанции Марти Хяэль и Мартин Крууз считают, что в скором времени в области предпринимательства Палдиски начнет развиваться семимильными шагами и цены на недвижимость взлетят до небес. ”Надо инвестировать! Через десять лет цены будут соо-оо-оо-вершенно другими”, — говорят они.

Для того, чтобы превратиться из гадкого утенка в лебедя, у города есть еще ряд предпосылок. Например, свободный ото льда порт, который имеет удобное сообщение с железной дорогой и шоссе, что является неоспоримым преимуществом в глазах инвесторов. Или же гуляющий по скалистому берегу ветер, благодаря которому стало возможным строительство парка ветрогенераторов. Морская вода, которую можно использовать и в производстве. Хорошее пассажирское сообщение с Таллинном, близость к Кейла.

Что касается возможного роста цен, то маклеры настроены не столь оптимистично. В глазах жителя Таллинна 25 000 евро за трехкомнатную квартиру в панельном доме — действительно низкая цена, но если недвижимость нуждается в ремонте, то интерес пропадает. Новостроек в городе и вовсе нет.

Издание отмечает, что большая часть налогов от предпринимательской деятельности в городе уходит государству. Местное самоуправление получает лишь часть подоходного налога и строго в соответствии с количеством жителей.

”Корень всех проблем кроется в том, что местное самоуправление с налогово-технической точки зрения не заинтересовано в развитии предпринимательства, поскольку не получает за это никакой платы. Кто утверждает, что от развития предпринимательства волость выиграет за счет притока жителей и увеличения вследствие этого объемов подоходного налога от частных лиц, тот просто глуп”, — говорит руководитель объединения предпринимателей Team Paldiski Пеэп Сийтам и отмечает, что государству следовало бы рассмотреть возможность предоставления целевых инвестиций.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: