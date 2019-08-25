Чудесное преображение. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”

Так, недавно Delfi писал о планах группы бизнесменов построить в Палдиски новую гидроэлектростанцию. Несколько недель назад стало известно и о том, что стороны ведут переговоры по строительству в городе крупнейшего в Европе метанолового завода. Здесь зарегистрировано более 150 предприятий, действуют три промышленных парка, завод Tiki Treiler, завод по производству рыбной муки, имеется сильное товарищество по траулерному рыболовству, ожидается появление LNG-терминала. В Южном порту ведутся работы по углублению, товарооборот потихоньку растет. В случае реализации проектов Rail Baltic и Таллиннской окружной дороги портам Палдиски также будет где разгуляться.



Руководители проекта гидроэлектростанции Марти Хяэль и Мартин Крууз считают, что в скором времени в области предпринимательства Палдиски начнет развиваться семимильными шагами и цены на недвижимость взлетят до небес. ”Надо инвестировать! Через десять лет цены будут соо-оо-оо-вершенно другими”, — говорят они.

Для того, чтобы превратиться из гадкого утенка в лебедя, у города есть еще ряд предпосылок. Например, свободный ото льда порт, который имеет удобное сообщение с железной дорогой и шоссе, что является неоспоримым преимуществом в глазах инвесторов. Или же гуляющий по скалистому берегу ветер, благодаря которому стало возможным строительство парка ветрогенераторов. Морская вода, которую можно использовать и в производстве. Хорошее пассажирское сообщение с Таллинном, близость к Кейла.

Что касается возможного роста цен, то маклеры настроены не столь оптимистично. В глазах жителя Таллинна 25 000 евро за трехкомнатную квартиру в панельном доме — действительно низкая цена, но если недвижимость нуждается в ремонте, то интерес пропадает. Новостроек в городе и вовсе нет.

Издание отмечает, что большая часть налогов от предпринимательской деятельности в городе уходит государству. Местное самоуправление получает лишь часть подоходного налога и строго в соответствии с количеством жителей.

”Корень всех проблем кроется в том, что местное самоуправление с налогово-технической точки зрения не заинтересовано в развитии предпринимательства, поскольку не получает за это никакой платы. Кто утверждает, что от развития предпринимательства волость выиграет за счет притока жителей и увеличения вследствие этого объемов подоходного налога от частных лиц, тот просто глуп”, — говорит руководитель объединения предпринимателей Team Paldiski Пеэп Сийтам и отмечает, что государству следовало бы рассмотреть возможность предоставления целевых инвестиций.