Чтобы получать на пенсии 70% от дохода, нужно каждый месяц инвестировать 18% от зарплаты

Для того, чтобы, например, обеспечить пенсию размером 70 % от последней зарплаты, человек, получающий среднюю зарплату, каждый месяц должен инвестировать 18 % своего дохода во вторую или третью ступень пенсионного страхования или в иные активы. ”К сожалению, на сегодняшний день у жителей Эстонии нет соответствующих возможностей и навыков. Нет и заинтересованности. Например, в 2017 году лишь 2,3 % населения Эстонии получало доход с акций, фондов или долговых расписок. Входящие в группу риска пожилые люди и люди с низким уровнем навыков не проявляют особой активности в рамках программ обучения и повышения квалификации”, — привела примеры Данилов.

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследовательского проекта Йоханна Валлисту отметила, что со всеми тремя ступенями пенсионного страхования в Эстонии связаны свои риски.

I ступени пенсионного страхования (финансируется повседневно) в первую очередь угрожает рост числа иждивенцев, так как продолжительность жизни увеличивается. ”Повышение пенсионного возраста позволяет облегчить ситуацию, но предполагает, что продолжительность здоровой жизни тоже должна увеличиться. Чего, к сожалению, в нужном темпе не происходит”, — сказала Валлисту. Фактором риска также являются сокращения поступлений социального налога, так как люди все чаще работают на себя. Угрозу представляет и замедленный рост экономики.

Обязательная накопительная пенсия, т.е. II ступень пенсионного страхования, находится под угрозой из-за сильно ограниченного числа безопасных активов в мире на протяжении длительного времени. ”Частично эту проблему можно решить, если использовать новые финансовые технологии и более эффективно руководить активами. Это позволяет сократить стоимость управления пенсионными фондами”, — сказала Валлисту.

Факторами риска для добровольной накопительной пенсии (III ступень пенсионного страхования) являются как сильно ограниченное число безопасных активов в мире на протяжении длительного времени, так и конфликт между я-настоящим и я-будущим: люди при накоплении пенсии ведут себя нерационально.

”Таким образом, в будущем, скорее всего, пенсии будут более гибкими. Расширится и понятие преклонного возраста. Люди будут дольше работать и вносить свой вклад в общество”, — подытожила Валлисту.

Центр мониторинга развития выработал три сценария, которые представляют финансовое положение вышедших в 2050 году на пенсию людей, проработавших всю жизнь и получавших среднюю зарплату. Каждый сценарий рассматривает разные пенсионные системы и разные общественные мнения о роли пожилых, которые влияют на возможности их участия в рынке труда. Сценарии помогают представить свое будущее и понять, как расценивать преклонный возраст и какие могут быть ожидания в отношении финансового благополучия в пенсионном возрасте, чтобы уже сейчас можно было принять правильные решения. Со сценариями, созданными Центром мониторинга развития, можно ознакомиться здесь: https://www.riigikogu.ee/arenguseire/valminud-tood/