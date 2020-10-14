Чтобы купить новый iPhohe 12 Pro, нужно пахать 21 день — стала известна цена смартфона Apple

Официально iPhone 12 Pro в версии 128 GB в странах Балтии будет стоить 1179 евро. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников, передают эксперты из портала picodi.

Учитывая среднестатистическую заработную плату в странах Балтии, заработать на новинку быстро не получится. По официальным данным средняя зарплата в Латвии составляет 1118 € (824 евро после вычета налогов). Получается, что среднестатистический латвиец должен отработать 30 дней, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). В Литве ситуация выглядит следующим образом: зарплата в 889,18 € (с вычетом налогов) позволит купить новинку от Apple за 27,8 дня. Жители Эстонии заработают на новый iPhone быстрее своих балтийских соседей: им потребуется всего 21 рабочий день.

picodi

По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели изменились следующим образом: в Эстонии уменьшилось количество трудодней на 0,2, в Латвии тоже произошло уменьшение на 1 день, и в Литве увеличилось количество дней на 2,5.

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4 , 6,1 и 6,6 дня соответственно. Но стоит учитывать, что цена на айфон может отличаться в разных странах.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Индии и Мексике: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 54,4 дня. В России, Польше и Финляндии новый гаджет равняется 47,5, 28,3 и 10,5 трудодням.