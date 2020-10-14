Чтобы купить новый iPhohe 12 Pro, нужно пахать 21 день — стала известна цена смартфона Apple
Вчера состоялась презентация нового iPhohe 12 от Apple. Телефон на прилавках местных магазинов еще не появился, но уже известно, сколько он будет стоить.
Вчера состоялась презентация нового iPhohe 12 от Apple. Телефон на прилавках местных магазинов еще не появился, но уже известно, сколько он будет стоить.
Официально iPhone 12 Pro в версии 128 GB в странах Балтии будет стоить 1179 евро. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников, передают эксперты из портала picodi.
Учитывая среднестатистическую заработную плату в странах Балтии, заработать на новинку быстро не получится. По официальным данным средняя зарплата в Латвии составляет 1118 € (824 евро после вычета налогов). Получается, что среднестатистический латвиец должен отработать 30 дней, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). В Литве ситуация выглядит следующим образом: зарплата в 889,18 € (с вычетом налогов) позволит купить новинку от Apple за 27,8 дня. Жители Эстонии заработают на новый iPhone быстрее своих балтийских соседей: им потребуется всего 21 рабочий день.
По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели изменились следующим образом: в Эстонии уменьшилось количество трудодней на 0,2, в Латвии тоже произошло уменьшение на 1 день, и в Литве увеличилось количество дней на 2,5.
Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4 , 6,1 и 6,6 дня соответственно. Но стоит учитывать, что цена на айфон может отличаться в разных странах.
Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Индии и Мексике: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 54,4 дня. В России, Польше и Финляндии новый гаджет равняется 47,5, 28,3 и 10,5 трудодням.
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