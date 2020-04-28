Чтобы избавиться от работников, начальство все чаще пускает в ход угрозы и прибегает к иным сомнительным методам

Также многие работодатели снижают зарплаты (ч 1 § 37 Закона о трудовом договоре), но не уменьшают объемы работ, или требуют, чтобы работники ушли в неоплачиваемый отпуск.

Некоторые работники узнают о прекращении трудовых договор лишь после занесения соответствующей отметки в регистр труда. Компенсации за прекращение трудовых договоров, а также оплата за отработанное время также часто остается невыплаченными, хотя по закону (§ 84 Закона о трудовом договоре) работодатель обязан произвести полный расчет в последний день действия трудового договора.

Работодатели всеми силами пытаются найти причины для увольнения, даже если их нет, или заставить работника уволить по собственному желанию, хотя в таком случае инициатива должна исходить от самого работника.

По словам юристов, ранее такого не наблюдалось, и к этому не готовы ни люди, ни законы. Работодатели и наймодатели также оказались в тяжелом положении, поэтому сейчас как никогда ранее важна гибкость и взаимопонимание. Мартис советует обеим сторонам сохранять уважительное отношение друг к другу и все договоренности, касающиеся трудового распорядка, фиксировать письменно.

"Коротко можно сказать, что сейчас — не время требовать, а время — договариваться и понимать. Если работодатель испытывает трудности, то работник тоже должен понимать это и пытаться достичь разумного компромисса, с помощью которого можно будет пережить ситуацию. Сегодня государство предоставляет помощь обеим сторонам и меры поддержки чрезвычайного положения безусловно снизят напряжение”, — отметила специалист HUGO.legal.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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