Что случилось? Вылетевший в Вену самолет Nordica вернулся в Таллинн

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо пояснил, что речь шла о небольшой технической неисправности, при появлении которой нельзя продолжать полет. Для пассажиров же неисправность опасности не представляла.

"Капитан повернул обратно в Таллинн, состоялась замена самолета, и примерно в 10 часов снова стартуют с сторону Вены", — пояснил Уйбо. Он добавил, что Nordica приносит извинения пассажирам и заверяет, что безопасность является приоритетом предприятия.