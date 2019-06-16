Что случилось? Вылетевший в Вену самолет Nordica вернулся в Таллинн

Сегодня утром около 7 часов направлявшийся из Таллинна в Вену самолет вынужден был развернуться над Ригой, потому что у самолета обнаружили техническую неисправность.
Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо пояснил, что речь шла о небольшой технической неисправности, при появлении которой нельзя продолжать полет. Для пассажиров же неисправность опасности не представляла.
"Капитан повернул обратно в Таллинн, состоялась замена самолета, и примерно в 10 часов снова стартуют с сторону Вены", — пояснил Уйбо. Он добавил, что Nordica приносит извинения пассажирам и заверяет, что безопасность является приоритетом предприятия.
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