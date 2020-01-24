Что случилось? В Эстонии сократилось число фальшивых денег в обороте

Банк Эстонии сообщает, что в нашей стране находят меньше всего поддельной валюты по сравнению с другими странами ЕС. Одна из причин заключается в том, что в Эстонии очень тщательно проверяются бумажные деньги.
В 2019 году в Эстонии было найдено больше всего фальшивых купюр номиналом в 50 евро. Фальшивые 5 евро встречаются реже всего, как купюры в 200 и 500 евро.
Обнаруженные в 2019 году в Эстонии фальшивые купюры:
- 5 евро — 5 шт.
- 10 евро — 23 шт.
- 20 евро — 38 шт.
- 50 евро — 165 шт.
- 100 евро — 38 шт.
- 200 евро — 8 шт.
- 500 евро — 8 шт.
- всего — 285 шт.
Обнаруженные в Эстонии фальшивые купюры за последние шесть лет:
- 2014 — 481 шт.
- 2015 — 401 шт.
- 2016 — 518 шт.
- 2017 — 604 шт.
- 2018 — 1407 шт.
- 2019 — 285 шт.
В общей сложности в 2019 году из оборота изъяли 308 000 поддельных евро-банкнот. Всего же сейчас в обороте находится почти 24 миллиарда евро-банкнот, чья общая стоимость составляет около 1,3 триллиона евро.
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