Что случилось? В Эстонии сократилось число фальшивых денег в обороте

Банк Эстонии сообщает, что в нашей стране находят меньше всего поддельной валюты по сравнению с другими странами ЕС. Одна из причин заключается в том, что в Эстонии очень тщательно проверяются бумажные деньги.

В 2019 году в Эстонии было найдено больше всего фальшивых купюр номиналом в 50 евро. Фальшивые 5 евро встречаются реже всего, как купюры в 200 и 500 евро.

Обнаруженные в 2019 году в Эстонии фальшивые купюры:

5 евро — 5 шт.

10 евро — 23 шт.

20 евро — 38 шт.

50 евро — 165 шт.

100 евро — 38 шт.

200 евро — 8 шт.

500 евро — 8 шт.

всего — 285 шт.



Обнаруженные в Эстонии фальшивые купюры за последние шесть лет:



2014 — 481 шт.

2015 — 401 шт.

2016 — 518 шт.

2017 — 604 шт.

2018 — 1407 шт.

2019 — 285 шт.



В общей сложности в 2019 году из оборота изъяли 308 000 поддельных евро-банкнот. Всего же сейчас в обороте находится почти 24 миллиарда евро-банкнот, чья общая стоимость составляет около 1,3 триллиона евро.

