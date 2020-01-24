24.01.2020, 14:30

Что случилось? В Эстонии сократилось число фальшивых денег в обороте

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EST 15
EKEI maja esitlus
EKEI maja esitlusFoto: Andres Putting

Если за год в Эстонии обнаруживают в среднем 400-600 поддельных денежных купюр, то в 2019 году их было выявлено всего 285. За последние шесть лет это самое маленькое количество, и особенно значителен спад по сравнению с 2018 годом, когда в обороте было обнаружено целых 1407 поддельных купюр.

Банк Эстонии сообщает, что в нашей стране находят меньше всего поддельной валюты по сравнению с другими странами ЕС. Одна из причин заключается в том, что в Эстонии очень тщательно проверяются бумажные деньги.

В 2019 году в Эстонии было найдено больше всего фальшивых купюр номиналом в 50 евро. Фальшивые 5 евро встречаются реже всего, как купюры в 200 и 500 евро.

Обнаруженные в 2019 году в Эстонии фальшивые купюры:

  • 5 евро — 5 шт.
  • 10 евро — 23 шт.
  • 20 евро — 38 шт.
  • 50 евро — 165 шт.
  • 100 евро — 38 шт.
  • 200 евро — 8 шт.
  • 500 евро — 8 шт.
  • всего — 285 шт.


Обнаруженные в Эстонии фальшивые купюры за последние шесть лет:

  • 2014 — 481 шт.
  • 2015 — 401 шт.
  • 2016 — 518 шт.
  • 2017 — 604 шт.
  • 2018 — 1407 шт.
  • 2019 — 285 шт.


В общей сложности в 2019 году из оборота изъяли 308 000 поддельных евро-банкнот. Всего же сейчас в обороте находится почти 24 миллиарда евро-банкнот, чья общая стоимость составляет около 1,3 триллиона евро.

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