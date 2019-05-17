17.05.2019, 20:50

Что случилось с Anttila, или Сумасшедший успех и бесславный конец эстонско-финского бизнес-гиганта

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Ивар Соопан
Редактор: Вера Степанова
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Что случилось с Anttila, или Сумасшедший успех и бесславный конец эстонско-финского бизнес-гиганта
Aldo Luud/Õhtuleht

В 1992 году вильяндиский бизнесмен Тауно Туула привез из Финляндии первые почтовые каталоги Anttila. Начался безумно успешный бизнес, который затронул который почти все семьи Эстонии, пишет Maaleht.

Деятельность эстонского Anttila AS, родственного предприятия финского Anttila OY, продолжалась до 2015 года. За это время в Эстонии изменилась до неузнаваемости общая культура бизнеса. Заказ товара из бумажных каталогов перекочевал в интернет, через который китайцы завоевывают мир таким же образом, как Anttila когда-то завоевала Эстонию.

Туула рассказывает, что в Финляндии продавали таким образом, что уже тогда была продажа в кредит. У них был Postipank, и Postipank обслуживал продажу на почте. Люди платили, получая посылку в почтовой конторе, или же заключали договор рассрочки в почтовой конторе. "Мы начали с предоплаты. Договорными партнерами стали многие почтовые конторы — тогда они были самостоятельными — и магазины, универмаги, в том числе Tallinna Kaubamaja. Когда все было готово, в марте 1992 года мы купили у Anttila OY тысячу каталогов, которые затем продали жителям Эстонии по 10 марок за штуку. В первый год мы получили оборот в миллион финских марок и клиентов было 2000".

"Люди платили в рублях, канадских долларах, финских марках… В девяти валютах. В пунктах продажи были таблицы с курсами для людей, которые там продавали. Наши люди два раза в неделю ездили в Таллиннский порт за товаром и сразу развозили его в пункты продажи по всей Эстонии. При развозке товара принимали деньги и меняли таблицы валюты", — поясняет Туула.

Каталоги были финские, на финском языке, и цены такие же, как в Финляндии — огромные по сравнению с Эстонией, но и товар другой, какого у нас не было.

Когда Anttila начинала привозить товар из Финляндии, было криминальное время, но разрешения на ношение оружия для водителей не брали: "Против мелких хулиганов у наших водителей были газовые баллончики. У нас и в 1992 году был в машине мобильный телефон, но распространение было прерывистое. Водитель также собирал деньги и привозил деньги домой, рубли в картофельном мешке и другую валюту в пачках поменьше. Бухгалтеры пересчитывали. Охранника не было".

Что же случилось с Anttila?

"Где-то в 2010 году решили… У нас была старая программа продажи в basic в компьютерах DOS. Взяли ценовое предложение и наконец начали строить новую программу. Построили новый автоматический склад в Хельсинки. Программу продажи начали объединять с программой бухгалтерии SAPELI, чтобы сделать ужасную программу-монстра — в момент покупки из Китая она должна была измерять, взвешивать товар, в файлах должен был формироваться путь этого товара на автоматический склад в Финляндии и наконец к вам. Автоматически должны были формироваться счета за поставку и продажу, упорядочиваться остатки товаров и создаваться подсобные книги. Эту клевую штуку начали делать, и на нее потратили, по моим сведениям, почти 200 миллионов евро. В процессе продажи попытались испытать эту программу в 2014-м, но неудачно. В конце концов выяснилось, что эту программу невозможно запустить", — констатирует Туула.

"Таким образом, новая программа не запустилась и старая закончилась! У них не было никакого другого выхода, как только объявить Anttila банкротом. Но представляешь себе, большой концерн Kesko должен объявить финскую дочку банкротом! Не годится же! И для этого купили у немецкой фирмы, инвестиционного фонда 4K Invest услугу банкротства Anttila", — продолжает он.

ТОП

Kesko заплатила немецкой фирме деньги, чтобы они купили за миллион Anttila и обанкротили: "В общем, это была хорошая сделка для немцев, потому что остатки товаров в Эстонии были уже более миллиона евро и в Финляндии они должны были быть 100 миллионов. Anttila уже была более чем на 50% интернет-торговцем, из-за чего без программы интернет-продажи с этой фирмой так или иначе было нечего делать".

"И, разумеется, эстонское государство позволило утащить отсюда еще полмиллиона, когда немцы сюда пришли. Я как добропорядочный гражданин, когда ушел из Anttila, уведомил эстонский налоговый департамент, что в Anttila сидит 500 000 евро, которые собираются в эстонских фирмах, если ты не платишь дивиденды и не инвестируешь. Таким образом, обязанностью Anttila AS при ликвидации было выплатить эстонскому государству 500 000 евро подоходного налога, и эти деньги также реально имелись у фирмы. Даже после официального уведомления эстонское государство оставили без этих денег", — завершает Туула.

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