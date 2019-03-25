Что происходит? Sangar прекращает деятельность в Эстонии: около 60 человек лишатся работы(74)
На прошлой неделе о прекращении производства сообщило и действующее в Тарту более 70 лет предприятие по пошиву рубашек Sangar.
На прошлой неделе о прекращении производства сообщило и действующее в Тарту более 70 лет предприятие по пошиву рубашек Sangar.
По сообщению Tartu Postimees, в связи с сокращениями без работы останутся около 60 человек: 40 швей, закройщиков и других квалифицированных работников.
На прошлой неделе о прекращении деятельность сообщило и швейное производство Baltika.
В свете этого руководитель по коммуникации CVKeskus.ee в Прибалтике Хенри Аувяэрт сказал, что хотя, скорее всего, решение о сокращении на Baltika было принято из-за нехватки рабочей силы в секторе, оно указывает и на тенденцию исчезновения в Эстонии некоторых ранее популярных должностей.
Зачастую сокращения на производствах вызваны именно удорожанием рабочей силы. ”Здесь мы можем видеть признаки того, что эстонские работники больше не хотят выполнять низкооплачиваемую работу, и найти работников становится все сложнее. А на быстрый рост зарплат, при помощи которого можно было бы временно увеличить интерес к подобного рода вакансиям и со стороны нового поколения, у работодателей ресурсов нет”, — пояснил Аувяэрт.
По его словам, упразднение таких должностей показывает, что многим работникам придется в будущем перейти на другие должности, которые лучше оплачиваются и отличаются от прежних по содержанию. При этом для перехода на новую должность человеку нужно будет приложить немало усилий, чтобы переобучиться.
”Данная новость дает новому поколению четкий сигнал о тех работах и умениях, которые в будущем на эстонском рынке востребованы не будут. Кроме того, мы в очередной раз видим, насколько важна способность к переобучению. В быстро развивающемся мире трудно предугадать, какие умения и знания могут понадобиться”, — сказал эксперт на прошлой неделе.
Также Delfi удалось поговорить с некоторыми из более чем 110 сотрудников ахтмеского предприятия Baltika и узнать, согласны ли они с Кассой по безработице, в которой уверены, что найти хорошее рабочее место швее в окрестностях Кохтла-Ярве — совершенно не проблема.
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