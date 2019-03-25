Что происходит? Sangar прекращает деятельность в Эстонии: около 60 человек лишатся работы

По сообщению Tartu Postimees, в связи с сокращениями без работы останутся около 60 человек: 40 швей, закройщиков и других квалифицированных работников.

На прошлой неделе о прекращении деятельность сообщило и швейное производство Baltika.

В свете этого руководитель по коммуникации CVKeskus.ee в Прибалтике Хенри Аувяэрт сказал, что хотя, скорее всего, решение о сокращении на Baltika было принято из-за нехватки рабочей силы в секторе, оно указывает и на тенденцию исчезновения в Эстонии некоторых ранее популярных должностей.

Зачастую сокращения на производствах вызваны именно удорожанием рабочей силы. ”Здесь мы можем видеть признаки того, что эстонские работники больше не хотят выполнять низкооплачиваемую работу, и найти работников становится все сложнее. А на быстрый рост зарплат, при помощи которого можно было бы временно увеличить интерес к подобного рода вакансиям и со стороны нового поколения, у работодателей ресурсов нет”, — пояснил Аувяэрт.

По его словам, упразднение таких должностей показывает, что многим работникам придется в будущем перейти на другие должности, которые лучше оплачиваются и отличаются от прежних по содержанию. При этом для перехода на новую должность человеку нужно будет приложить немало усилий, чтобы переобучиться.