Что происходит? Отправленные весной посылки из Китая прибыли в Эстонию только сейчас

На днях в сортировочный центр Omniva прибыла порция посылок из Китая, который были отправлены еще весной, пишет Maaleht со ссылкой на страницу фирмы в соцсетях.
Omniva обещает, что все эти посылки дойдут до адресатов в самое ближайшее время.
Отмечается, что такие масштабные ошибки в доставке случаются редко и обычно срок доставки посылок из Китая варьируется от полутора недель до двух месяцев. Omniva отмечает, что если вы планируется заказывать новогодние и рождественские подарки из-за рубежа, то следует начать заниматься этим уже сейчас.
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