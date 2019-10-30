Что происходит? Отправленные весной посылки из Китая прибыли в Эстонию только сейчас

Omniva обещает, что все эти посылки дойдут до адресатов в самое ближайшее время.

Отмечается, что такие масштабные ошибки в доставке случаются редко и обычно срок доставки посылок из Китая варьируется от полутора недель до двух месяцев. Omniva отмечает, что если вы планируется заказывать новогодние и рождественские подарки из-за рубежа, то следует начать заниматься этим уже сейчас.