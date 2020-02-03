Что принесет рынку труда текущий год? 8 тенденций рынка труда в 2020 году

Трудолюбие всегда считалось одним из лучших качеств эстонцев, которое довольно часто подчеркивается. Противоречие в отношении ожиданий работодателей и работников к рабочему времени в 2020 году еще больше обострится — работники желают проводить на рабочем месте меньше времени, а работодатели хотят увеличить нагрузку работников. Из-за отсутствия рабочих рук в 2020 году каждый второй работник Эстонии все также будет вынужден работать сверхурочно и выполнять больше работы. Растущая рабочая нагрузка вызывает у многих молодых людей вопрос, смогут ли они вообще выйти на пенсию и, если смогут, то когда.

Понемногу Эстония должна двигаться в том направлении, чтобы продуктивность работы росла, а роль проведенного на работе времени уменьшалась. В такой маленькой стране это очень важно, поскольку с каждым десятилетием количество рабочей силы будет уменьшаться и через двадцать лет придется обходиться меньшим числом работников, а значит, и меньшим количеством затраченного на работу времени.

Хотя 6-часовой рабочий день все больше будет распространяться в секторе инфотехнологии, люди, работающие в традиционных сферах, например в промышленном секторе, более короткого рабочего дня в 2020 году не увидят. На рынке труда царит вопиющий дефицит рабочей силы, и в таких сферах на сегодняшний день по-прежнему слишком много рабочих мест, на которых исходят только из рабочих часов.

Английский язык все больше вторгается в повседневную жизнь и трудовую среду

Благодаря интенсивному развитию и использованию технологий понимание английского языка и владение им становится для молодого поколения нормальным явлением. Все больше становится сфер, куда принимаются на работу иностранные специалисты, и рабочий язык частично или даже полностью перешел с эстонского языка на английский. Квота иностранной рабочей силы 2020 года была достигнута в первую неделю года, и, безусловно, в этом году все больше и больше будет приниматься квалифицированных специалистов из-за рубежа (не входит в квоту), что для многих работодателей означает создание двуязычной рабочей среды.

Ценности молодого поколения изменят трудовую жизнь

Если во времена промышленной революции было достаточно, чтобы работники приходили на работу, получали от начальства задания, выполняли работу и уходили домой, то сегодня старая модель работает не всегда. Все больше работники хотят быть вовлеченными в принятие решений и понимать, почему и как работают те или иные процессы. Работники должны ощущать, что их работа имеет цель и от нее что-то зависит. Бесспорно, важным стало и отождествление себя с ценностями предприятия — если они не представляют интереса и предприятие не ведет себя ответственно, то и работодатель не представляет интереса.

Фокус направлен на имеющихся работников