11.10.2019, 12:12

Что представляет из себя опасная бактерия листерия, которую нашли в рыбной продукции M.V.Wool?

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MV Wool tööstuskompleksi avamine
MV Wool tööstuskompleksi avamineFoto: Ilmar Saabas

Ветеринарно-пищевой департамент снова обнаружил в продукции рыбного производства M.V.Wool бактерию листерию, которая вызывает серьезную болезнь листериоз. Что это за бактерия и насколько она опасна для человека?

В Эстонии из-за листериоза уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина, в Евросоюзе зарегистрированы еще три смерти.

Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Термотолерантность, психрофильность и другие особенности биологии листерий обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, пишет Википедия.

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Всемирная организация здравоохранения называет листериоз самой опасной болезнью, которая распространяется через пищу. Несмотря на то, что она редко встречается, она может быть смертельной.

Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, паштета, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, салатов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).

Заразиться листериозом можно не только от еды, но и от человека к человеку, в том числе и от матери к ребенку во время беременности.

Две формы болезни


Болезнь проявляется в двух различных формах: инвазивной и неинвазивной.

Симптомы неинвазивного листериоза проявляются в расстройстве желудка, мышечных и головных болях, высокой температуре. обычно симптомы проявляются в течение пары дней, а заражение происходит из-за употребления в пищу еды с высоким содержанием бактерий листерии.

Инвазивный листериоз чаще всего возникает у людей со слабой иммунной системой: стариков и детей, беременных женщин и проходящих лечение от рака. Симптомы — менингит, высокая температура, мышечные боли и заражение крови. Инкубационный период варьируется от пары дней до трех месяцев.

Выявленный на ранней стадии листериоз можно вылечить с помощью антибиотиков.

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