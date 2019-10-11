Что представляет из себя опасная бактерия листерия, которую нашли в рыбной продукции M.V.Wool?

В Эстонии из-за листериоза уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина, в Евросоюзе зарегистрированы еще три смерти.

Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Термотолерантность, психрофильность и другие особенности биологии листерий обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, пишет Википедия.

Всемирная организация здравоохранения называет листериоз самой опасной болезнью, которая распространяется через пищу. Несмотря на то, что она редко встречается, она может быть смертельной.

Листериозом можно заразиться из-за недостаточно запеченных мясных изделий, паштета, непастеризованного молока и сделанных из него сыров, сырых овощей и фруктов, салатов, а также рыбы. Особенно подвержены риску беременные, пожилые и страдающие тяжелыми болезнями люди (рак, диабет, СПИД).

Заразиться листериозом можно не только от еды, но и от человека к человеку, в том числе и от матери к ребенку во время беременности.

Две формы болезни



Болезнь проявляется в двух различных формах: инвазивной и неинвазивной.