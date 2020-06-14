Что означают загадочные цифры на фасаде Swissotel?

"Это число символизирует то, через сколько дней откроется наш отель, — сказал директор Гиррес Фельген. — Открываем двери в понедельник".

Однако в воскресенье утром на инфотелефоне автоответчик передал, что отель закрыт.

Во время пандемии коронавируса отель сократил 98 человек. На конец марта в регистре значатся 180 работников.

Отель был открыт в 2007 году, в нем 238 номера.