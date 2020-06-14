14.06.2020, 19:33
Что означают загадочные цифры на фасаде Swissotel?
Жители Таллинна обратили внимание на фасад отель Swissotel — вчера свет в номерах горел таким образом, что на здании была видна цифра 2.
Жители Таллинна обратили внимание на фасад отель Swissotel — вчера свет в номерах горел таким образом, что на здании была видна цифра 2.
"Это число символизирует то, через сколько дней откроется наш отель, — сказал директор Гиррес Фельген. — Открываем двери в понедельник".
Однако в воскресенье утром на инфотелефоне автоответчик передал, что отель закрыт.
Во время пандемии коронавируса отель сократил 98 человек. На конец марта в регистре значатся 180 работников.
Отель был открыт в 2007 году, в нем 238 номера.
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