Что нужно знать об изменениях в Коммерческом кодексе в связи с нотариальным заверением сделок с паями паевых товариществ?

Несмотря на отмену формального требования, для перехода собственности недостаточно лишь заключения договора об отчуждении пая — наряду с ним требуется заключить нотариально заверенный договор передачи собственности, который на юридическом языке называется сделкой распоряжения.

”Поэтому и в будущем имеет смысл заключать договоры отчуждения и залога паев, как прежде — в едином документе и в нотариальной форме, поскольку один раз нотариуса посетить придется так или иначе”, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. Обязанностью нотариуса при этом является гарантировать, что интересы всех сторон сделки защищены, и что все аспекты сделки сторонам понятны.

”При заверении договора начисление нотариальной платы осуществляется на основании законодательства, и цена договора от этого не меняется”, — отметила председатель Нотариальной палаты.

С августа вступает в силу изменение, на основании которого в отношении паевых товариществ с паевым капиталом в размере не менее 10 000 евро с согласия всех пайщиков в упрощенном порядке можно заключать не только обязательственно-правовые договоры купли-продажи и залога, но также сделки распоряжения. Таким образом пайщики могут единогласно решить заключить договор отчуждения или залога паев, например, в форме, допускающей воспроизведение в письменном виде. В результате, впрочем, возникает резонный вопрос — зачем с такими договорами теперь вообще обращаться к нотариусу? Саар-Йохансон перечислила причины:

1) Нотариальный договор обеспечивает приобретателю пая уверенность в том, что отчуждаемый пай в действительности принадлежит продавцу, поскольку до заключения договора нотариус контролирует наличие права распоряжаться паем. Заключение сделки у нотариуса также помогает защитить, например, интересы супруга или супруги пайщика, для которых пай может являться совместным имуществом. Также при заключении нотариально заверенной сделки у покупателя в дальнейшем не возникнет проблем, если будет необходимо доказать принадлежность пая.