04.07.2020, 15:31

Что нужно знать об изменениях в Коммерческом кодексе в связи с нотариальным заверением сделок с паями паевых товариществ?


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Anu Baum märgib, et elatise maksmise kohustus säilib kriisiolukorrast olenemata.
Anu Baum märgib, et elatise maksmise kohustus säilib kriisiolukorrast olenemata.Foto: Kretel Kuusk

В конце мая вступили в силу изменения в Коммерческом кодексе, которые отменили формальные требования в отношении сделок по отчуждению и обременению паев паевых товариществ. Может показаться, что в результате такие договоры уже сегодня можно заключать в свободной форме без привлечения нотариуса. Но нужно ли на самом деле по-прежнему нотариально заверять такие договоры, и почему?

Несмотря на отмену формального требования, для перехода собственности недостаточно лишь заключения договора об отчуждении пая — наряду с ним требуется заключить нотариально заверенный договор передачи собственности, который на юридическом языке называется сделкой распоряжения.

”Поэтому и в будущем имеет смысл заключать договоры отчуждения и залога паев, как прежде — в едином документе и в нотариальной форме, поскольку один раз нотариуса посетить придется так или иначе”, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. Обязанностью нотариуса при этом является гарантировать, что интересы всех сторон сделки защищены, и что все аспекты сделки сторонам понятны.

”При заверении договора начисление нотариальной платы осуществляется на основании законодательства, и цена договора от этого не меняется”, — отметила председатель Нотариальной палаты.

С августа вступает в силу изменение, на основании которого в отношении паевых товариществ с паевым капиталом в размере не менее 10 000 евро с согласия всех пайщиков в упрощенном порядке можно заключать не только обязательственно-правовые договоры купли-продажи и залога, но также сделки распоряжения. Таким образом пайщики могут единогласно решить заключить договор отчуждения или залога паев, например, в форме, допускающей воспроизведение в письменном виде. В результате, впрочем, возникает резонный вопрос — зачем с такими договорами теперь вообще обращаться к нотариусу? Саар-Йохансон перечислила причины:

1) Нотариальный договор обеспечивает приобретателю пая уверенность в том, что отчуждаемый пай в действительности принадлежит продавцу, поскольку до заключения договора нотариус контролирует наличие права распоряжаться паем. Заключение сделки у нотариуса также помогает защитить, например, интересы супруга или супруги пайщика, для которых пай может являться совместным имуществом. Также при заключении нотариально заверенной сделки у покупателя в дальнейшем не возникнет проблем, если будет необходимо доказать принадлежность пая.

2) Нотариально заверенный договор распоряжения нотариус может немедленно в электронном виде и без дополнительной платы направить в Коммерческий регистр — этого не надо будет делать правлению предприятия. Предоставление информации нотариусом также обеспечивает более высокий уровень надежности регистровых данных.

3) Консультируя стороны сделки, нотариус должен быть беспристрастным — защищать интересы и права всех сторон, и пояснять им все юридические нюансы.

4) В ситуации, когда интересы всех сторон учтены и договор оформлен корректно, результатом становится имеющий полную юридическую силу документ, что позволяет предотвратить дальнейшие разногласия.

5) Составленный нотариусом договор всегда доступен сторонам как в дигитальной форме, так и на бумаге — это помогает предотвратить споры в будущем и при необходимости подтвердить обстоятельства в судебном разбирательстве.

6) Для заключения договора больше не требуется физически встречаться с нотариусом — дистанционное заверение позволяет заключить сделку из дома, из офиса или оформить доверенность за границей.

Подводя итоги, можно сказать, что самое надежное — заключать договор в заверенной нотариусом форме, поскольку корректно оформленный и соответствующий действующему законодательству проект договора лучше всего могут составить именно обладающие многолетним опытом нотариусы. Заверяя договор, нотариус также проверяет все связанные с ним обстоятельства, минимизируя риск обмана или возникновения в будущем продолжительных и накладных юридических споров.

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