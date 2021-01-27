"Что на самом деле это дает?" Кая Каллас сомневается, стоит ли закрывать рестораны в 19:00(6)
К действующим в Эстонии ограничениям, обусловленным распространением коронавируса, есть много вопросов, заявила премьер-министр Кая Каллас.
К действующим в Эстонии ограничениям, обусловленным распространением коронавируса, есть много вопросов, заявила премьер-министр Кая Каллас.
Выступая во вторник вечером в эфире передачи Esimene Stuudio на телеканале ETV, Каллас заявила, что, ограничения должны иметь логическое объяснение и, например, в части времени работы ресторанов его нет, передает rus.err.ee.
"Для меня вопрос в том, что на самом деле это дает, если рестораны открыты до 7 часов? Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Из этого объяснения я понимаю, что поздно вечером, возможно, люди выпивают больше и ситуация выходит из-под контроля. Но если люди перестают работать в шесть часов, а рестораны закрываются в семь часов, то у ресторанов нет шансов выжить", — сказала Кая Каллас.
По ее словам, если консультирующий правительство научный совет исходит из принципа "сначала работа, потом — веселье", то следует учитывать, что содержание увеселительных заведений для кого-то тоже является работой.
По ее словам, ограничения должны вводиться там, где есть четкие данные об имеющемся очаге коронавируса.
Правительство Каи Каллас обсудит действующие ограничения в этот четверг.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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