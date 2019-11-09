Что делать со своей II пенсионной ступенью: три основные возможности

Что делать если:

... у вас нет пенсионного фонда II ступени

Родившиеся в 1983 году и позже присоединяются ко II ступени автоматически. Так было и раньше. Новым будет то, что они смогут заранее отказаться от присоединения или в любое время выйти из II ступени, забрав накопленные деньги.

Далее можно будет спокойно продолжать жить и работать без II ступени.

Те, кто в свое время не присоединились ко II ступени (родившиеся в 1982 и ранее) получают теперь право присоединиться. Но в этом случае они должны будут делать накопления по меньшей мере 10 последующих лет, раньше выйти и забрать деньги будет нельзя.

У вас есть пенсионный фонд II ступени

1.1 Вы ничего не меняете и продолжаете делать накопления в рамках второй ступени.

В случае, если у вас есть пенсионный фонд II ступени, куда идет с вашей зарплаты 2% и государство со своей стороны добавляет 4%, то можно продолжать делать накопления в том же ключе, что и раньше. Никаких действий делать для этого не надо, деньги с вашей зарплаты продолжат идти в пенсионный фонд.

Будет лишь возможность выбрать пенсионный фонд, куда будут направляться платежи, или поменять фонд один на другой.

1.2 Вы прекращаете платежи, но накопленные деньги оставляете во второй пенсионной ступени.

Новая возможность заключается в том, чтобы прекратить платежи, но ваши деньги остаются в фонде, где их в дальнейшем будут использовать для инвестиций.

2. Вы начинаете накопления своими силами

2.1 Вы копите деньги на инвестиционном счете

Инвестиционный счет - это обычный банковский счет, который пользователь или открывает вновь, или определяет уже имеющийся счет как инвестиционный (эстонские банки еще услугу использования инвестиционного счета не предоставляют).