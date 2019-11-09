Что делать со своей II пенсионной ступенью: три основные возможности
Опубликованный Министерством финансов проект закона о пенсионной реформе дает определенное представление о планируемых изменениях, пишет Maaleht.
Опубликованный Министерством финансов проект закона о пенсионной реформе дает определенное представление о планируемых изменениях, пишет Maaleht.
Что делать если:
... у вас нет пенсионного фонда II ступени
Родившиеся в 1983 году и позже присоединяются ко II ступени автоматически. Так было и раньше. Новым будет то, что они смогут заранее отказаться от присоединения или в любое время выйти из II ступени, забрав накопленные деньги.
Далее можно будет спокойно продолжать жить и работать без II ступени.
Те, кто в свое время не присоединились ко II ступени (родившиеся в 1982 и ранее) получают теперь право присоединиться. Но в этом случае они должны будут делать накопления по меньшей мере 10 последующих лет, раньше выйти и забрать деньги будет нельзя.
У вас есть пенсионный фонд II ступени
1.1 Вы ничего не меняете и продолжаете делать накопления в рамках второй ступени.
В случае, если у вас есть пенсионный фонд II ступени, куда идет с вашей зарплаты 2% и государство со своей стороны добавляет 4%, то можно продолжать делать накопления в том же ключе, что и раньше. Никаких действий делать для этого не надо, деньги с вашей зарплаты продолжат идти в пенсионный фонд.
Будет лишь возможность выбрать пенсионный фонд, куда будут направляться платежи, или поменять фонд один на другой.
1.2 Вы прекращаете платежи, но накопленные деньги оставляете во второй пенсионной ступени.
Новая возможность заключается в том, чтобы прекратить платежи, но ваши деньги остаются в фонде, где их в дальнейшем будут использовать для инвестиций.
2. Вы начинаете накопления своими силами
2.1 Вы копите деньги на инвестиционном счете
Инвестиционный счет - это обычный банковский счет, который пользователь или открывает вновь, или определяет уже имеющийся счет как инвестиционный (эстонские банки еще услугу использования инвестиционного счета не предоставляют).
Особенность этого счета в том, полученная от сделок прибыль может быть переведена обратно на счет и не будет облагаться налогом до того, пока деньги со счета не снимаются или не переводятся куда-то в другое место. То есть такая схема позволяет отложить налогообложение полученного от инвестиций дохода. Но сделки нужно будет декларировать в налоговой декларации.
Для перевода денег на инвестиционный счет нужно будет их забрать из II ступени, а это облагается подоходным налогом в 20%. На инвестиционный счет можно переводить и другие деньги.
2.2 Вы копите деньги деньги на пенсионном инвестиционном счете
Пенсионный инвестиционный счет - такой инвестиционный счет, на котором можно копить деньги в рамках II пенсионной ступени. Это означает, что переводя туда накопленные пенсионные деньги, не нужно платить 20% подоходного налога. Также не нужно совершенные на пенсионном инвестиционном счету сделки заносить в декларацию о доходах.
На пенсионный инвестиционный счет можно перевести деньги только из II ступени.
Идея пенсионного инвестиционного счета состоит в том, что человек сам будет принимать решения о размещении денег. То есть он сможет сам руководить своими пенсионными инвестициями, а не доверять принятие решений руководству фонда.
Однако круг совершаемых сделок с находящимися на пенсионном инвестиционном счете деньгами ограничен. Эти деньги могут быть размещены в ценных бумагах или тому подобных финансовых инструментах. Поэтому будет невозможно, к примеру, прямо купить на эти деньги недвижимость. Разрешенные инвестиции указаны в статье 17 Закона о подоходном налоге.
Теоретически у человека может быть несколько пенсионных инвестиционных счетов. В этом есть смысл для того, чтобы, например, использовать предлагаемые банками дополнительные услуги. Но одновременно активным может быть только один пенсионный инвестиционный счет.
2.3 Вы копите деньги как в пенсионном фонде, так и на пенсионном инвестиционном счете
Законом разрешена и гибридная система, когда, к примеру, уже накопленные деньги остаются в пенсионном фонде, а новые платежи идут на пенсионный инвестиционный счет. Можно перевести часть накопленного из пенсионного фонда на пенсионный инвестиционный счет, а через какое-то время, когда человек больше не хочет самостоятельно заниматься инвестициями, перевести деньги оттуда обратно в пенсионный фонд.
3. Вы забираете деньги
3.1 Снятие денег в период накопления
В отличие от прежнего, у лица, делающего пенсионные накопления во II ступени, есть возможность в любое время забрать деньги. Но это связано с рядом ограничений, нельзя принять сегодня решение, а завтра - поехать на пенсионные деньги в путешествие.
Снять можно только всю сумму, частичное снятие не допускается.
При изъятии денег из II пенсионной ступени сумма облагается подоходным налогом в размере 20%.
Возможность снять деньги в период накопления можно использовать до двух раз. После первого снятия будет в течение 10 лет действовать запрет на повторное присоединение ко II ступени. Затем можно будет снова присоединиться, но тогда придется не меньше 10 лет делать накопления, прежде чем будет позволено вновь забрать накопленные деньги. Больше ко II ступени присоединиться будет нельзя, и человеку в пенсионном возрасте будет платиться только пенсия из I ступени.
Деньги можно будет снимать с января 2021 года, для того, чтобы забрать свои накопленные деньги среди первых, заявление нужно подать к 31 августа 2020 года.
Если у человека накоплено до 10 000 евро, то получить их будет можно одним платежом. Остальные выплатят в двух частях в течение года: к 20 числу января, мая или сентября.
В случае снятия денег нет разницы, находятся они в пенсионном фонде или на пенсионном инвестиционном счете. Правила те же самые.
3.2 Снятие денег в пенсионном возрасте
На пенсию по II пенсионной ступени можно выйти как в пенсионном возрасте, так и за пять лет до его достижения. То есть человек в это же время не обязан быть пенсионером по I пенсионной системе. На пенсию по II пенсионной ступени может выйти любой, в отношении которого принято решение об отсутствии трудоспособности, вне зависимости от возраста.
При снятии денег в пенсионном возрасте они облагаются подоходным налогом в размере 10%.
Те, кто подпишет относительно накопленных во II ступени денег договор о фондовой пенсии или страховой договор, не должны будет при выплатах платить подоходный налог.
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