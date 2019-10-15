Что делать с летней резиной после замены шин?

Начавшийся период смены шин означает, что летнюю резину нужно снова оставлять в гараже или подвале. Это неизбежно потребует места и, к тому же, нет уверенности в том, подойдут ли те же шины еще на один сезон. Руководитель послепродажного обслуживания представительств Amserv Auto Ахти Аасала дает советы о том, что стоит предпринять с шинами после их замены.
Хотя круглогодичное использование ламельной резины, по словам Аасала, довольно популярно среди автовладельцев, большинство все же предпочитает поменять шины вместе со сменой времени года. Так только в послепродажном обслуживании Amserv в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде и Вильянди ежегодно меняются шины у 6000 автомобилей.
Если машина отправляется на замену резины, то для автовладельца это означает необходимость положить старые шины на хранение в подвал или гараж, а на новых спокойно отправляться в дорогу. ”В действительности стоит задуматься — разумно ли шины годами хранить в своей мастерской и возить их туда-сюда, а также нужно убедиться в пригодности этих шин”, — отмечает Аасала и приводит несколько важных рекомендаций в связи со сменой резины.
1. Проверьте крепления заменяемых шин, а также есть ли на них трещины и каков их износ
По словам Аасала, обязательно нужно проверить насколько хорошо шины закреплены или же какой-то крепеж за время езды износился или же потерялся. Также, по его словам, стоит обращать внимание и на другие признаки усталости — например, нет ли на боковинах трещин и насколько равномерно шина изнашивается. ”После замены резины стоит через некоторое время проверить — все ли крепежные болты и гайки на месте. Для этого не нужно быть экспертом — достаточно визуального осмотра”, — рассказывает руководитель послепродажного обслуживания.
Например, может случится, что в процессе замены болты закручивали слишком сильно и поэтому они ломаются, а позже выпадают из места крепления. Это может случится когда колеса прикручивают с помощью инструмента со сжатым воздухом без использования динамометрического ключа. ”Незакрепленное колесо нестабильно, возможность поломки другого крепежа довольно большая и в результате езда может стать опасной”, — предупреждает Аасала. Он добавляет, что если автовладелец приобрел новые зимние шины — может быть даже с новыми и красивыми литыми дисками — то стоит взвесить и покупку т.н. ”секреток” — защищенных гаек. Это особенно актуально, если автомобиль не стоит в гараже или охраняемой парковке, а просто во дворе, на улице, на неохраняемой парковке или же в любом другом месте, где под покровом ночи новые колеса могут сменить своего владельца.
2. Убедитесь, что давление в шинах достаточное
Как после замены шин, так и через некоторое время стоит проверять давление в шинах. ”У новых автомобилей для этого есть удобные датчики, но у более старых марок такого оборудования нет и иногда про контроль шин забывается. Если машина сама не дает сигнала об этом, то стоит время от времени обратить внимание на колеса и убедиться в том, что шина не слишком просела и достаточно ли давления”, — советует Аасала. Соответствующий типу автомобиля и модели уровень необходимого давления, по словам Аасала, стоит проверять в техническом руководстве машины — в общем случае этот показатель находится на уровне 2-2,5 бара.
3. Сделайте замер, чтобы проверить насколько старые шины еще годны к использованию
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”Определить то, можно ли использовать шины и в следующем сезоне, поможет, например, состояние протектора. У зимней резины глубина должна быть более 3 мм, а у летних — минимум 1,6 мм. Если глубина меньше, то неразумно дальше использовать такие шины, потому что их сцепление с дорогой уменьшается и езда на изношенном протекторе опасна”, — обращает Аасала внимание автовладельцев и добавляет, что в подобных случаях полиция может оштрафовать водителя. Если выясняется, что старые шины более непригодны, то их можно утилизировать в местах замены шин и эту услугу, например, Amserv предоставляет бесплатно.
4. ”Посчитайте” шипы на шинах
По словам Аасала, одним из признаков усталости шин является и нехватка шипов на шипованной резине — в этом случае стоит взвесить перед началом нового зимнего сезона покупку новых шин. ”Если на шине нет одного или двух шипов, то это не страшно — их потеря неизбежна при наезде на выбоины или же при резком ускорении. Но для безопасной езды по снегу и льду все же большинство шипов должно быть на месте”, — подчеркивает он. Но если выясняется, что многих шипов не хватает, то не стоит вынимать оставшиеся, чтобы ездить на них в более теплое время года — все же резина для зимних шипованных шин более мягкая и поэтому при торможении могут возникнуть проблемы.
5. Храните старые шины правильно
”Часто для экономии места шины складывают одну на другую в башню, но это точно не очень хорошая идея, потому что каркас нижней шины продавливается и после ее уже будет не установить на диск”, — отмечает Аасала, подчеркивая, что это особенно актуально, если друг на друга сложено более 8 шин без дисков. Аасала советует ставить шины вертикально одна за одной или же оставлять их на хранении в шиномонтаже, что избавит от необходимости возить их сюда-туда — только в Amserv хранятся шины 1500 автовладельцев. ”Оставленные на хранение шины документируются и владельцу не нужно беспокоиться о том, что на его шинах уедет кто-то другой”.
Поделившееся советами предприятие Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.
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