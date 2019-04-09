Что делать: оставить деньги во второй пенсионной ступени или начать инвестировать самому?

Худшее, что можно сделать, это забрать деньги со второй пенсионной ступени и сразу использовать их. Тогда от них не будет толку в пенсионном возрасте и придется заплатить подоходный налог.

У тех, кто не хочет ничего менять, все останется по-старому.

Зато возникнет возможность направить как до сих пор скопившиеся во второй ступени деньги, так и будущие выплаты на свой инвестиционный счет. Снимая оттуда деньги, придется заплатить подоходный налог.

Нужно ли продолжать хранить деньги в фонде второй ступени или начинать вкладывать их самому? Нет ответа, который подошел бы всем. Если есть интерес, то можно попытаться вложить деньги самому. Важно быть успешным, и делать это долгое время устойчиво чертовски сложно. Если сам не можешь достичь такой же производительности, как пенсионные фонды, то стоит предпочесть их.

Учитывайте расходы

Те, кто берет на себя ответственность за свои финансовые дела, должны считаться с расходами, которые могут быть очень большими, разве что банки планируют уменьшить плату за биржевые сделки и хранение ценных бумаг. Если расходы на инвестицию большие, зарабатывают меньше. Для торговли инвестиционный счет не особенно подходит. Это означает, что слишком часто не стоит совершать сделки, скорее, одну или две сделки в год, не чаще, если опять придет какая-нибудь новость — хотя за новостями тоже надо следить.