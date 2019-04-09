Что делать: оставить деньги во второй пенсионной ступени или начать инвестировать самому?(14)
Если реформа второй пенсионной ступени пройдет так, как написано в коалиционном договоре, выбор у людей станет шире. Но есть и опасности, пишет Ärileht.
Если реформа второй пенсионной ступени пройдет так, как написано в коалиционном договоре, выбор у людей станет шире. Но есть и опасности, пишет Ärileht.
Худшее, что можно сделать, это забрать деньги со второй пенсионной ступени и сразу использовать их. Тогда от них не будет толку в пенсионном возрасте и придется заплатить подоходный налог.
У тех, кто не хочет ничего менять, все останется по-старому.
Зато возникнет возможность направить как до сих пор скопившиеся во второй ступени деньги, так и будущие выплаты на свой инвестиционный счет. Снимая оттуда деньги, придется заплатить подоходный налог.
Нужно ли продолжать хранить деньги в фонде второй ступени или начинать вкладывать их самому? Нет ответа, который подошел бы всем. Если есть интерес, то можно попытаться вложить деньги самому. Важно быть успешным, и делать это долгое время устойчиво чертовски сложно. Если сам не можешь достичь такой же производительности, как пенсионные фонды, то стоит предпочесть их.
Те, кто берет на себя ответственность за свои финансовые дела, должны считаться с расходами, которые могут быть очень большими, разве что банки планируют уменьшить плату за биржевые сделки и хранение ценных бумаг. Если расходы на инвестицию большие, зарабатывают меньше. Для торговли инвестиционный счет не особенно подходит. Это означает, что слишком часто не стоит совершать сделки, скорее, одну или две сделки в год, не чаще, если опять придет какая-нибудь новость — хотя за новостями тоже надо следить.
Важно хорошо приурочить сделки. Этому учатся, используя, например, технический анализ. Опыт более ценен, чем теоретические знания. Одна из причин, почему долгосрочная производительность наших пенсионных фондов такая плохая, состоит в том, что ценные бумаги не продали в начале большого кризиса, потому что были верны проведенной относительно ценных бумаг Центральной и Восточной Европы экспертизе. В случае больших неприятностей все-таки неважно, что ты знаешь о предприятиях, если ценность всего уменьшается. Очевидно, благодаря реформе второй ступени у людей впервые в истории возникнет возможность в случае дальновидности и удачи не участвовать со своими деньгами в падении биржи, храня деньги на счету, чтобы тогда в ожидании лучших времен снова поместить их на биржу.
Очень важно также принимать хорошие инвестиционные решения. Стоит исследовать предприятия, куда можно инвестировать. Предприятия очень разные и в разной фазе роста. Некоторые щедро выплачивают дивиденды, некоторые растут и есть также угасающие предприятия.
Место, куда поместить деньги, во многом определяет то, сколько богатства копится или не копится. Первостепенно для получающих накопившиеся деньги то, чтобы все деньги не поместили в ценные бумаги одного предприятия. Если с этим предприятием и акциями что-то случится, последствия для инвестора могут быть фатальными. В портфеле могли бы быть ценные бумаги по меньшей мере десятка предприятий, и стоит смотреть и за пределы Эстонии. Не все истории успеха рождаются в Эстонии. Почему тогда не принять участие и в других из них? Какой бы заманчивой ни казалась какая-то возможность вложения денег, о рассеивании риска нельзя забывать.
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