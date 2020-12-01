Что делать, если владелец квартиры хочет что-то в ней перестроить? В среду состоится вебинар для КТ на русском языке

Очередной вебинар на тему ”30 минут о разрешениях на строительство для строительных работ в многоквартирном доме” состоится на русском языке в эту среду, 2 декабря, в 14.00.

”Цель семинаров — предложить жителям многоквартирных домов знания в разных областях и помочь найти оптимальные решения при взаимодействии квартирного товарищества и жильцов квартир”, — сказала вице-мэр Эха Вырк.

Как сказала вице-мэр, в ноябре состоялись семинары и вебинары на важные для всех квартирных товариществ темы, например, о плюсах и минусах привлечения управляющих фирм в работу квартирного товарищества, о необходимости оформлять различные разрешения в квартирном товариществе, а также о новейших решениях при ремонте многоквартирного дома.

”В этот раз из соображений безопасности мы проведем вебинар на страничке Департамента городского имущества в Фейсбуке, — сказала Эха Вырк. — В течение получаса мы будем обсуждать, для чего нужно ходатайствовать о разрешении на строительство и что такое разрешение на пользование. Также узнаем, как правильно подавать ходатайства и что нужно учитывать, если владелец квартиры хочет что-то в ней перестроить. Важно отметить, что вебинар состоится на русском языке. Вебинар будет вести главный специалист Департамента городского планирования Наталья Теплякова”.

Мероприятия проводятся как на эстонском, так и русском языках. Принять участие в них может любой человек, но необходима предварительная регистрация. Программу семинаров и вебинаров можно найти на странице Таллинна в интернете: https://www.tallinn.ee/est/Korteriuhistu. Там же доступна регистрация на семинары как на эстонском, так и русском языке.

Вопросы по темам семинаров можно прислать по электронной почте: ky.teabekeskus@tallinnlv.ee

Расписание семинаров в декабре:

02.12.2020, в 14.00 — вебинар ”30 минут о разрешениях на строительство для строительных работ в многоквартирном доме ”, на русском языке

03.12.2020, в 17.30 — семинар в аудитории на тему ”Руководитель, руководство и члены квартирного товарищества”, на русском языке, в Центре русской культуры