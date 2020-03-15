Что делать, если работодатель хочет расторгнуть трудовой договор?

Статистика Трудовой инспекции показывает, что чаще всего с требованиями и жалобами обращаются работники, но нередки случаи, когда отстаивать свои права приходится работодателю.

”После вступления в силу нового закона о трудовом договоре количество трудовых споров в Эстонии снизилось почти наполовину. В последние годы количество поданных заявлений остается в пределах 3000, постепенно снижаясь”, — отметила адвокат бюро Hedman Partners Кристель Таэль-Саме.

Если споры работников обычно касаются денежных требований в связи с расторжением трудового договора, то работодатели чаще оспаривают расторжение трудовых договоров работниками, а также требуют от работников возмещения причиненного имущественного ущерба.

Адвокат Hedman Partners советует сторонам всегда попытаться найти решение путем переговоров. ”Однако если единственным выходом для работодателя является расторжение договора, то стоит заранее обратиться за помощью к специалисту. При возникновении проблем следует действовать строго в соответствии с законом и обеспечить себе хорошую позицию в случае, если спор перейдет в комиссию по трудовым спорам или в суд. Также нельзя забывать, что работника необходимо предупредить перед расторжением договора, то есть дать ему второй шанс”, — пояснила Таэль-Саме.