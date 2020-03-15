Что делать, если работодатель хочет расторгнуть трудовой договор?

Адвокат подчеркнула, что очень важно, чтобы работодатель следовал положениям закона относительно расторжения трудового договора. ”Важно зафиксировать проблемные ситуации и обстоятельства, возникшие с работником. Это позволит работодателю лучше себя защищать, если работник оспорит расторжение трудового договора в комиссии по трудовым спорам или в суде”, — посоветовала она.
Если работник на испытательном сроке, то работодатель не может расторгнуть договор на основании, противоречащем цели испытательного срока, то есть оценке здоровья, знаний, навыков, способностей и характера работника. Поэтому на испытательном сроке нельзя расторгнуть трудовой договор на основании нарушений, поскольку нарушение — это отдельное основание для увольнения и ему должно предшествовать предупреждение.
В качестве исключения работодатель может расторгнуть трудовой договор по уважительной причине, указанной в законе. ”Например, потеря доверия или если работник в течение долгого времени не справляется с выполнением трудовых обязанностей, или в связи со снижением работоспособности работника. Особенно в последнем случае работодатель обязан перед расторжением трудового договора предложить работнику другую работу или организовать дополнительное обучение”, — подчеркнула адвокат Кристель Таэль-Саме.
По данным Трудовой инспекции, в 2018 году больше всего споров было в сферах строительства (ок. 400) и промышленного производства (ок. 300). Больше всего споров было в Харьюмаа (1258), затем в Тартумаа (292) и Ида-Вирумаа (264). Меньше всего трудовых споров в 2018 году было в Хийумаа (2), Пылвамаа (4) и Вырумаа (14).
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