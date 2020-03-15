Что делать, если работодатель хочет расторгнуть трудовой договор?

Если работник не справляется с работой или к нему пропало доверие, работодатель должен принять решение о расторжении трудового договора. Что нужно учесть, чтобы расторжение договора не повлекло за собой изнурительных споров?
Статистика Трудовой инспекции показывает, что чаще всего с требованиями и жалобами обращаются работники, но нередки случаи, когда отстаивать свои права приходится работодателю.
”После вступления в силу нового закона о трудовом договоре количество трудовых споров в Эстонии снизилось почти наполовину. В последние годы количество поданных заявлений остается в пределах 3000, постепенно снижаясь”, — отметила адвокат бюро Hedman Partners Кристель Таэль-Саме.
Если споры работников обычно касаются денежных требований в связи с расторжением трудового договора, то работодатели чаще оспаривают расторжение трудовых договоров работниками, а также требуют от работников возмещения причиненного имущественного ущерба.
Адвокат Hedman Partners советует сторонам всегда попытаться найти решение путем переговоров. ”Однако если единственным выходом для работодателя является расторжение договора, то стоит заранее обратиться за помощью к специалисту. При возникновении проблем следует действовать строго в соответствии с законом и обеспечить себе хорошую позицию в случае, если спор перейдет в комиссию по трудовым спорам или в суд. Также нельзя забывать, что работника необходимо предупредить перед расторжением договора, то есть дать ему второй шанс”, — пояснила Таэль-Саме.
Адвокат подчеркнула, что очень важно, чтобы работодатель следовал положениям закона относительно расторжения трудового договора. ”Важно зафиксировать проблемные ситуации и обстоятельства, возникшие с работником. Это позволит работодателю лучше себя защищать, если работник оспорит расторжение трудового договора в комиссии по трудовым спорам или в суде”, — посоветовала она.
Если работник на испытательном сроке, то работодатель не может расторгнуть договор на основании, противоречащем цели испытательного срока, то есть оценке здоровья, знаний, навыков, способностей и характера работника. Поэтому на испытательном сроке нельзя расторгнуть трудовой договор на основании нарушений, поскольку нарушение — это отдельное основание для увольнения и ему должно предшествовать предупреждение.
В качестве исключения работодатель может расторгнуть трудовой договор по уважительной причине, указанной в законе. ”Например, потеря доверия или если работник в течение долгого времени не справляется с выполнением трудовых обязанностей, или в связи со снижением работоспособности работника. Особенно в последнем случае работодатель обязан перед расторжением трудового договора предложить работнику другую работу или организовать дополнительное обучение”, — подчеркнула адвокат Кристель Таэль-Саме.
По данным Трудовой инспекции, в 2018 году больше всего споров было в сферах строительства (ок. 400) и промышленного производства (ок. 300). Больше всего споров было в Харьюмаа (1258), затем в Тартумаа (292) и Ида-Вирумаа (264). Меньше всего трудовых споров в 2018 году было в Хийумаа (2), Пылвамаа (4) и Вырумаа (14).
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