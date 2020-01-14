Что делать, если работники предприятия желают выйти в отпуск в одно и то же время? Отвечает юрист(27)
"Я сообщил работникам, что приступаем к составлению графика отпусков. Уже поступило много заявлений и желаний от работников, имеющих маленьких детей. Что делать? Поскольку этих заявлений так много, то могу ли я их игнорировать и составить график, исходя из интересов предприятия, ведь все желания все равно учесть невозможно, так как многие желаемые сроки отпусков выпадают на самое горячее для предприятия время?" — спрашивает работодатель на портале Tööelu.
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