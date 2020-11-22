Что делать, если коллега в соседнем кабинете подозрительно кашляет?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Инспекции труда:

Первое, что мы рекомендуем в такой ситуации, — это носить маску самому, избегать непосредственного контакта с коллегой с признаками заболевания, мыть руки и при необходимости пользоваться дезинфицирующими средствами. Вам обязательно следует обратиться со своей обеспокоенностью к представителю работодателя. Просто так уходить с работы нельзя.

На рабочем месте именно работодатель должен обеспечивать для работников безопасную и поддерживающую здоровье среду. В нынешний сезон распространения вирусов, а особенно коронавируса, нужно принимать очень серьезные меры, так как многие очаги заболевания возникают на рабочих местах. Если сотрудник заметит какую-либо проблему в рабочей среде, нужно всегда вначале проинформировать работодателя, который сможет приступить к решению проблемы. Сообщите о ситуации своему непосредственному руководителю или специалисту по рабочей среде; было бы неплохо отправить информацию, например, по электронной почте, чтобы при необходимости вы могли впоследствии подтвердить факт передачи информации. Работодатель должен отреагировать на полученную информацию, в данном случае отправить сотрудника с симптомами заболевания домой, во избежание возможного заражения других работников.

Добавим, что работник имеет право отказаться от работы или приостановить работу, выполнение которой ставит под угрозу его здоровье или здоровье других лиц. О такой ситуации необходимо немедленно сообщить работодателю или его представителю и уполномоченному по рабочей среде (при первой же возможности устно, но также можно дополнительно отправить информацию по электронной почте). Если работник желает отказаться от работы, это необходимо тщательно взвесить, учитывая, что если впоследствии возникнет спор, работник должен будет сам доказывать, что его здоровье находилось под угрозой и поэтому он был вынужден уйти с работы. Прежде чем отказаться от работы и покинуть рабочее место, необходимо продумать, нет ли других способов избежать опасности — например, избегать любых контактов с коллегой, в местах общего пользования носить маску и, если возможно, пользоваться другим туалетом. Кроме того, следует чаще обычного дезинфицировать поверхности.