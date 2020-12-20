Что делать, если инкассо-фирма угрожает и требует уплатить долг в десятикратном размере?

"Манера общения инкассо-фирмы на самом деле такая, что в это не поверишь, пока сам не столкнёшься: кричат, разговаривают в угрожающем тоне, после крика кидают трубку", — говорит Яне, обратившаяся за помощью в юридическое бюро Hugo.legal.

"Моя задолженность — из 2007 года, поэтому давно устарела, но из инкассо-фирмы пытаются упорно подписать со мной договор по уплате", — добавила женщина.

Руководитель по коммуникациям Hugo.legal Райн Порсс пояснил , что задолженность Яне образовалась в 2007 году, основная сумма 219 евро выросла до 3021 евро, из которых проценты составляют 2714,30 евро.

Согласно судебной практике, суды в своих решениях не присуждают к выплате проценты в большей сумме, чем основное требования, но в данном случае инкассо-фирма потребовала проценты, десятикратно превышающие основную сумму.

"Инкассо-фирмы делают это массово — скупают старые требования в сфере телекоммуникаций и начинают требовать их возврата в надежде, что кто-то сломается. Если человек заплатит хоть 5 евро, то это уже не будет просроченное требование и оно устареет только через три года", — отметил Порсс.

Просроченный долг оплачивать человек не должен

Юрист HUGO.legal Хейго Кендла объясняет: хотя человек не обязан платить по просроченному требованию, инкассо-фирмам не запрещено требовать возврата долга. Поэтому люди должны учитывать важный нюанс: просроченность требования прерывается его признанием — например, путем подписания договора о графике платежей или частичной уплатой долга.

В интересах правовой определенности в законе установлены сроки, в течение которых кредитор должен предъявить свое требование. Если кредитор этого в оговоренный в законе период не сделает, то он теряет защиту со стороны государства, и у должника есть право отказаться от выполнения своей обязанности. Как правило, для договорных требований срок действия требования составляет три года. Вместе с основным требованием устаревают и проценты.

Хейго Кендла рекомендует игнорировать устные и письменные требования инкассо-фирм, касающиеся просроченных долгов.