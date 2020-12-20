20.12.2020, 22:00

Что делать, если инкассо-фирма угрожает и требует уплатить долг в десятикратном размере?

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Силья Ляттемяэ, Maaleht
EST
Что делать, если инкассо-фирма угрожает и требует уплатить долг в десятикратном размере?
pixabay.com

"По телефону на меня кричали, агрессивно разговаривали в приказной форме, как будто хотели тут же на меня напасть", — так описывает Яне процесс взыскания просроченного долга, который образовался еще в 2007 году, пишет Maaleht.

"Манера общения инкассо-фирмы на самом деле такая, что в это не поверишь, пока сам не столкнёшься: кричат, разговаривают в угрожающем тоне, после крика кидают трубку", — говорит Яне, обратившаяся за помощью в юридическое бюро Hugo.legal.

"Моя задолженность — из 2007 года, поэтому давно устарела, но из инкассо-фирмы пытаются упорно подписать со мной договор по уплате", — добавила женщина.

Руководитель по коммуникациям Hugo.legal Райн Порсс пояснил , что задолженность Яне образовалась в 2007 году, основная сумма 219 евро выросла до 3021 евро, из которых проценты составляют 2714,30 евро.

Согласно судебной практике, суды в своих решениях не присуждают к выплате проценты в большей сумме, чем основное требования, но в данном случае инкассо-фирма потребовала проценты, десятикратно превышающие основную сумму.

"Инкассо-фирмы делают это массово — скупают старые требования в сфере телекоммуникаций и начинают требовать их возврата в надежде, что кто-то сломается. Если человек заплатит хоть 5 евро, то это уже не будет просроченное требование и оно устареет только через три года", — отметил Порсс.

Просроченный долг оплачивать человек не должен

Юрист HUGO.legal Хейго Кендла объясняет: хотя человек не обязан платить по просроченному требованию, инкассо-фирмам не запрещено требовать возврата долга. Поэтому люди должны учитывать важный нюанс: просроченность требования прерывается его признанием — например, путем подписания договора о графике платежей или частичной уплатой долга.

В интересах правовой определенности в законе установлены сроки, в течение которых кредитор должен предъявить свое требование. Если кредитор этого в оговоренный в законе период не сделает, то он теряет защиту со стороны государства, и у должника есть право отказаться от выполнения своей обязанности. Как правило, для договорных требований срок действия требования составляет три года. Вместе с основным требованием устаревают и проценты.

Хейго Кендла рекомендует игнорировать устные и письменные требования инкассо-фирм, касающиеся просроченных долгов.

"По общему правилу, большая часть требований утрачивает силу по истечению трех лет, но инкассо-фирмы настойчиво пытаются взыскать и задолженности 10-летней давности, и могут это делать бесконечно.

При ответе на письма инкассо-фирм рекомендуется подчеркнуть, что для вас данный вопрос не является предметом переговоров, а в дальнейшем следует звонки и письма со стороны инкассо-фирм игнорировать. Вы можете попросить какого-либо юриста корректно составить письмо в фирму — это даст им сигнал, что человеку объяснили юридическую ситуацию и нет смысла больше ему надоедать", — сказал Кендла.

Если просроченность прервется, нужно будет платить

Кендла приводит важный нюанс, с помощью которого инкассо-фирмы стараются прервать просрочку, и это является главной причиной, почему они скупают устаревшие требования. "С должником пытаются подписать договор о графике платежей, предлагают очень маленькие ежемесячные платежи, уменьшаяют и сумму процентов, но таким договором должник признаёт свой долг и просроченность требования аннулируется", — добавил Кендла.

Слова юриста подтверждает и Яне: "Всего лишь пару дней назад я получила предложение, чтобы платить хоть пять евро в месяц, а задолженность будет в значительной мере снижена, — главное чтобы я согласилась подписать какой-то договор и тем самым признала задолженность".

"Пообщавшись с юристом, я поняла, что если бы я согласилась подписать с ними какой-то договор или заплатила эти пять евро, то я бы прервала просроченность и мне бы пришлось всё-таки заплатить весь устаревший долг", — добавила Яне.

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