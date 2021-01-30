Что будет, если на продажу выставят T1, Porto Franco и Stockmann?

Если предположить, что в этом году будут выставлены на продажу три таллиннских торговых центра — Stockmann, T1 и Porto Franco, то именно последний был бы самым привлекательным для покупки, считает глава торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
По словам руководителя Ülemiste Гуйдо Пярнитса, наиболее привлекательным из трех торговых центров ему кажется Porto Franco.
Если судьба T1 и Porto Franco еще не ясна, то здание Stockmann с большой вероятностью будет искать нового хозяина. ”Концепция универмага Stockmann на данный момент не самая привлекательная. Формат универмага больше не в тренде. Для некоторых фондов, чьи ожидания в отношении доходности не слишком высоки, здание может быть интересно как объект недвижимости”, — считает он.
Еще более критически предприниматель относится к Т1, который сейчас борется с трудностями. Пярнитс уверен, что Т1 скоро обанкротится — иного выхода для компании он не видит. Однако он сомневается, что здание T1 удастся продать. Если продажа состоится, то сумма будет небольшой, считает он.
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