Что будет, если на продажу выставят T1, Porto Franco и Stockmann?

По словам руководителя Ülemiste Гуйдо Пярнитса, наиболее привлекательным из трех торговых центров ему кажется Porto Franco.

Если судьба T1 и Porto Franco еще не ясна, то здание Stockmann с большой вероятностью будет искать нового хозяина. ”Концепция универмага Stockmann на данный момент не самая привлекательная. Формат универмага больше не в тренде. Для некоторых фондов, чьи ожидания в отношении доходности не слишком высоки, здание может быть интересно как объект недвижимости”, — считает он.

Еще более критически предприниматель относится к Т1, который сейчас борется с трудностями. Пярнитс уверен, что Т1 скоро обанкротится — иного выхода для компании он не видит. Однако он сомневается, что здание T1 удастся продать. Если продажа состоится, то сумма будет небольшой, считает он.

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