Что будет, если человек больше не может выплачивать кредит? Отвечает специалист

Отвечает канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт

Если должник не платит кредитору, есть два варианта: востребовать через инкассо-фирму или обратиться в суд.

Инкассо-фирма может оповестить должника, что его банковский счет будет арестован и имущество выставлено на продажу, но права совершать эти действия у инкассо-фирм нет. Однако инкассо-фирма может для востребования долга обратиться в суд. После вступления судебного решения в силу, в зависимости от того, что подал на должника в суд, можно подать заявление судебному исполнителю.

На основании ч 1 § 23 Кодекса исполнительного производства (далее кодекс) судебный исполнитель проводит исполнительное производство на основании заявления взыскателя, то есть на основании исполнительного заявления и документов. Перечень исполнительных документов приведен в § 2 кодекса. Как правило, это и есть вступившее в силу или подлежащее незамедлительному исполнению судебное решение и постановление. Если кредитополучатель заключил с кредитором нотариально заверенное соглашение о денежном требовании, согласно которому должник после того, как требование стало подлежащим взысканию, дал согласие на подчинение немедленному принудительному исполнению, то на основании § 2 ч 1 п 18 кодекса такое соглашение тоже является исполнительным документом.

Выполнение исполнительных документов организуют судебные исполнители. Согласно § 10 ч 1 кодекса судебный исполнитель должен доставить должнику извещение об исполнении, а участникам исполнительного производства — акт об аресте имущества и акт о проведении аукциона, а также свои решения по жалобам на действия судебного исполнителя и иные документы, предусмотренные законом. С доставлением должнику извещения об исполнении исполнительное производство считается начатым.

Судебный исполнитель назначает срок добровольного исполнения исполнительного документа, если он не определен законом или судебным решением. При согласии взыскателя этот срок может быть больше 30 дней. Судебный исполнитель в рамках исполнительного производства арестовывает доход должника и банковский счет и может выставить имущество должника на продажу.