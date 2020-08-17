Чтение информации на упаковке продукта — на что обратить внимание?

Для продуктов питания, продаваемых в Эстонии, действуют определенные требования в части маркировки. Поняв, что означает какой-либо фрагмент информации, можно составить меню под свои потребности. ”В большинстве случаев потребители выбирают продукты в корзину покупок все же по своему вкусу, а не по их пищевой ценности. Несмотря на это важно, чтобы потребители умели интерпретировать информацию на упаковке и на ее основе делать выбор с пользой для здоровья”, — сказала Кибе.

На упаковке должны быть написаны все компоненты, которые содержит продукт. На упаковках большинства продаваемых в Эстонии продуктов питания должна быть приведена информация также о содержании энергии, количестве жиров, насыщенных жирных кислот, углеводов, сахаров, белков и соли. ”Помимо обязательной информации, которая должна быть на упаковке, у продуктов Santa Maria мы сообщаем потребителю также о том, если продукт имеет высокое содержание волокнистых веществ, низкое содержание сахара или без добавленного сахара. Эти фрагменты информации служат помощью для заботящегося о своем здоровье потребителя и помогают между длинными прилавками продуктов быстрее принимать решения”, — прокомментировала Кибе.

Однако большая часть информации на упаковках по-прежнему вызывает у потребителей замешательство. Например, большинство людей не знает, что скрывают в себе комбинации кодов разных Е-веществ и почему Е-вещества вообще используются в продуктах. ”Е-вещества видят часто как что-то плохое или ненужное, и спрос на продукты без Е-веществ растет. Распространено ошибочное мнение, что с Е-веществами стараются скрыть недостатки ингредиентов. Многие Е‑вещества в действительности нужны для обеспечения свойств продукта — например, явно никто не спорит, что в пекарных изделиях нужно использовать порошок для выпечки, хотя даже у него на упаковке стоит Е-код”, — сказала Кибе.

Е-вещество — это вещество природного или искусственного происхождения, которое добавляют к продукту для улучшения его свойств. Чаще всего в продукте используются красители, с кодами E100–199, консерванты, с кодами E200–299, и антиоксиданты, с кодами E300–399. Стабилизаторы используются для достижения определенной консистенции продукта, роль антиоксидантов — защитить продукт от прогоркания жира, изменения вкуса и цвета, а также от снижения пищевой ценности. Помимо вышеперечисленного используются иные вещества, как, например, регуляторы кислотности, антикомкователи, усилители запаха и вкуса, подсластители и загустители.