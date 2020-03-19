Чрезвычайное положение вызвало коллективное сокращение уже в четырех фирмах. Сколько безработных прибавилось в Эстонии?

Кассе по безработице сообщили о коллективном сокращении туристическая фирма, прачечная, занимающееся перевозками предприятие и предоставляющая услуги по размещению фирма.

На данный момент на учете в Кассе по безработице состоят 38 045 человек, а в конце прошлой недели их было 37 720, то есть за три дня безработными зарегистрировались 1235 человек.

Совет Кассы по безработице решил компенсировать работникам проблемных предприятий 70% от зарплаты. Люди, временно оставшиеся без возможности работать из-за вспышки коронавируса, получат возмещение зарпалаты в размере 70%.

Касса по безработице возместит 70% средней брутто-зарплаты за предшествующие 12 месяцев, но не более, чем 1000 евро. В свою очередь у работодателя есть обязанность платить работнику не менее 150 евро, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!