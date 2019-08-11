Чрезмерная скорость в зоне дорожных работ может вылиться в многотысячный ремонт

Часто водителю может показаться, что установленное в зоне проведения дорожных работ временное ограничение скорости необоснованно низкое, однако, по словам представителя PZU Kindlustus, именно чрезмерная скорость движения может привести к серьезным повреждениям краски на кузове автомобиля, ремонт которых обойдется в тысячи евро. Также острые края дорожного покрытия могут повредить шины, а щебень с дороги – разбить ветровое стекло и фары.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба PZU Kindlustus Урмаса Саара, обычно именно летом поступает множество уведомлений об ущербе, причиненном автомобилям в результате дорожных работ. «Часто водители не понимают, почему скорость так сильно ограничена и решают игнорировать дорожные знаки. А позднее – например, после мойки – выясняется, что смола и щебень с дороги причинили заметные повреждения кузову машины», - пояснил Саар.

Один из самых дорогих за последние месяцы связанных с дорожными работами страховых случаев в PZU имел место на шоссе Пярну-Таллинн, где на асфальт был уложен щебень. «В данном случае в результате превышения скорости другим автомобилем повреждения получили почти вся нижняя части кузова машины, а также лобовое стекло, радиаторная решетка, капот и левая передняя фара. Общая сумма ущерба превысила 2000 евро», - привел пример Саар.