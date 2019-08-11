Чрезмерная скорость в зоне дорожных работ может вылиться в многотысячный ремонт
Общеизвестно, что летом люди очень много ездят на машинах, но именно летом также активнее всего идут дорожные работы.
Общеизвестно, что летом люди очень много ездят на машинах, но именно летом также активнее всего идут дорожные работы.
Часто водителю может показаться, что установленное в зоне проведения дорожных работ временное ограничение скорости необоснованно низкое, однако, по словам представителя PZU Kindlustus, именно чрезмерная скорость движения может привести к серьезным повреждениям краски на кузове автомобиля, ремонт которых обойдется в тысячи евро. Также острые края дорожного покрытия могут повредить шины, а щебень с дороги – разбить ветровое стекло и фары.
По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба PZU Kindlustus Урмаса Саара, обычно именно летом поступает множество уведомлений об ущербе, причиненном автомобилям в результате дорожных работ. «Часто водители не понимают, почему скорость так сильно ограничена и решают игнорировать дорожные знаки. А позднее – например, после мойки – выясняется, что смола и щебень с дороги причинили заметные повреждения кузову машины», - пояснил Саар.
Один из самых дорогих за последние месяцы связанных с дорожными работами страховых случаев в PZU имел место на шоссе Пярну-Таллинн, где на асфальт был уложен щебень. «В данном случае в результате превышения скорости другим автомобилем повреждения получили почти вся нижняя части кузова машины, а также лобовое стекло, радиаторная решетка, капот и левая передняя фара. Общая сумма ущерба превысила 2000 евро», - привел пример Саар.
По его словам, ограничение скорости всегда следует соблюдать и в зоне дорожных работ, даже, если иногда установленная скорость кажется необоснованно низкой. «Разумеется, на дорогах можно встретить персонажей, которых при выборе скорости движения не волнует безопасность ни своей машины, ни чужих. Но и в таком случае повреждения движущегося с меньшей скоростью автомобиля-«жертвы» окажутся менее серьезными», - сказал Саар. Он также добавил, что не стоит забывать не только о щебне и смоле на дорогах, но и об острых краях дорожного полотна, которые на большой скорости могут повредить шины и диски автомобиля или даже его ходовую часть.
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