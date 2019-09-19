19.09.2019, 21:55

Член руководства Eesti Energia: в следующем году больших сокращений не будет


rus.delfi.ee
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Vaivara ohtlike jäätmete prügila, Auvere küla
Vaivara ohtlike jäätmete prügila, Auvere külaFoto: Kadri Paas

В начале сентября Eesti Energia сообщила, что в результате сокращений работу 324 человека, за 2019 год предприятие уже сократило порядка 800 человек. Чего ожидать энергетикам дальше рассказал в четверг член правления Eesti Energia Райне Пайо в программе "Интервью недели" на телеканале ETV+.

"Наш собственник в лице министерства финансов ожидает он нас, что мы будем держать так называемый резерв, электрические мощности, чтобы покрыть среднее потребление в Эстонии.

Так что когда это требование было сформулировано — у нас появился конкретный план, как это требование выполнить и сохранить рабочие места.

Ожидания собственника очень понятны — нужно держать в резерве мощности вне зависимости от того: попадут они на рынок или нет.

В следующем году мы будем работать согласно плану, который составим этой осенью, поэтому в следующем году таких больших сокращений не будет", — приводит слова Пайо rus.err.ee.

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