Член руководства Eesti Energia: в следующем году больших сокращений не будет(1)
В начале сентября Eesti Energia сообщила, что в результате сокращений работу 324 человека, за 2019 год предприятие уже сократило порядка 800 человек. Чего ожидать энергетикам дальше рассказал в четверг член правления Eesti Energia Райне Пайо в программе "Интервью недели" на телеканале ETV+.
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